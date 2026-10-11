Ajax forveti Tolu, Dolberg formasını göstermesi için kendisine hangi büyük ismin ilham verdiğini açıkladı

Tolu Arokodare, cumartesi günü NEC'ye attığı golden sonra Kasper Dolberg'in formasını havaya kaldırdı. Uzun boylu forvet, maçın ardından kendisine bu fikri kimin verdiğini açıkladı. Dolberg kısa süre önce ağır bir diz sakatlığı yaşadı ve aylar boyunca rehabilitasyon sürecinden geçmek zorunda kalacak.

Tolu, hava topunda Perr Schuurs'a üstünlük kurdu ve böylece bu sezonki yedinci golünü attı. Ardından Ajaxlı oyuncu, kalenin arkasından üzerinde 9 numara ve Dolberg'in adı yazılı bir forma aldı ve formayı taraftarlara gösterdi.

"Kasper çok tatlı ve iyi bir çocuk. Ayrıca bizim için son derece önemli bir oyuncu. Birden fazla sakat oyuncumuz var ama onun durumu biraz farklı. Hiç kimse antrenmanda ağır sakatlanmak istemez. Hele bir de milli takım arası sırasında", diye iç geçirdi Tolu, ESPN'e konuşurken.

Bu yüzden, Ajax'ta yeniden çıkış yolunu bulmuş gibi görünen Dolberg için bu büyük bir darbe oldu. "Bunu kimseye istemezsiniz. Bu, ona moral vermek için benim yolumdu. Taraftarlara da onların da aynısını yapması gerektiğini göstermek istedim", diyen Ajax'ın hücum lideri, bu saygı duruşu fikrinin kendisine ait olmadığını belirtti.

"Fikir Victor Osimhen'den geldi", diye açıkladı Tolu, NEC ile 1-1 berabere kalınan maçın hemen ardından. "Geçtiğimiz hafta Nijerya Milli Takımı'ndaki zamanımızda bana, Dolberg için bir şey yapmam gerektiğini söyledi. Bunun için ona hâlâ teşekkür etmem gerekiyor."

Gol, sonunda üç puan için yeterli olmadı ve bu da Tolu'yu hayal kırıklığına uğrattı. "Sinir bozucu bir akşamdı. Kendi sahamızda bu maçı her zaman kazanmamız gerekir. Kazansaydık bundan daha çok keyif alabilirdim. Ama şu anda ağzımda buruk bir tat var. Bu golün şu an bir önemi yok."