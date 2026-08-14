Tolu Arokodare, Wolverhampton Wanderers antrenmanında yaşandığı iddia edilen olay hakkında ilk kez konuştu. Nijeryalı golcünün transferi zorlamak için antrenman sahasında yere oturduğu öne sürülürken, Algemeen Dagblad'a tam olarak ne olduğunu anlatmak istemedi.

BBC daha önce Arokodare'nin Wolves'ta ciddi bir huzursuzluğa yol açtığını bildirmişti. Hücum oyuncusu, bir hazırlık maçı için kadro dışında bırakıldıktan sonra antrenman sırasında sahada yere oturmuştu.

Diğer medya kuruluşlarına göre olay bununla da sınırlı kalmadı. Bir gün sonra, Arokodare'nin yeniden bir antrenmanı aksatmasını önlemek için güvenliğin bile devreye sokulduğu iddia edildi.

Algemeen Dagblad, bu iddiaları yeni Ajax golcüsüne yöneltti ancak Tolu ağzını sıkı tuttu. "Bunu söyleyemem. Hâlâ Wolves ile sözleşmem var ve kulübe, oyunculara ve taraftarlara saygı duyuyorum."

Arokodare aynı zamanda, şu ana kadar dışarıya yansıyanlardan daha fazlası olduğunu ima etti. "Gerçek bir gün ortaya çıkar. Çıkmazsa da Tanrı ve ben biliyoruz."

Wolves'un, başarısız geçen iş birliğini öne çıkardığı veda mesajı da gündeme geldi. "O açıklama bana bir arkadaşım tarafından gönderildi. Bu çok şey anlatıyor. Ben hâlâ kulübün oyuncusuyum. Ne söyleyebilirim ki? Başımı belaya sokmak istemiyorum."

Ardından Tolu'ya, bugünkü bilgisiyle herhangi bir pişmanlık duyup duymadığı soruldu. Hücum oyuncusu, gerçekten yanlış bir şey yaptıysa sorumluluk almaktan çekinmeyeceğini açıkça belirtti.

"O zaman özür dilerdim. Eğer zorlanmadan söyleyebildiğim üç kelime varsa, bunlar ‘lütfen, teşekkür ederim ve özür dilerim’. Buna asla gülmem. Yanlış bir şey yaparsam özür dilerim."