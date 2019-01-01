Ajax - Fortuna Sittard maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yorum()
ProShots
Hollanda Eredivisie'de Ajax ile Fortuna Sittard karşı karşıya geliyor.
Mücadeleyi Jeroen Manschot yönetecek.
Geride kalan 6 maçta 14 puan toplayan Ajax, liderlik koltuğunda bulunuyor.
Sadece 2 puanı bulunan Fortuna Sittard ise 17. sırada yer alıyor.
Ajax - Fortuna Sittard maçı ne zaman, saat kaçta?
Ajax ile Fortuna Sittard'ı karşı karşıya getirecek Hollanda Eredivisie karşılaşması 25 Eylül Çarşamba günü TSİ 21:45'de başlayacak.
Ajax - Fortuna Sittard maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Hollanda Eredivisie'deki Ajax - Fortuna Sittard karşılaşması Nesine.com ve S Sport Plus kanalları ile internet üzerinden izlenebilecek.
Ajax - Fortuna Sittard maçının İddaa oranları
İddaa bu maçta Ajax'ın galibiyetine 1.02 oran veriyor.
Beraberliğin oranı 6.75 olarak belirlenmiş.
Fortuna Sittard galibiyetine verilen oran ise 15.00.
Not: İddaa'nın bu oranlarda değişiklik yapma hakkı bulunuyor.