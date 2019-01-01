Eredivisie

Ajax - Fortuna Sittard maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yorum()
ProShots
Hollanda Eredivisie'nin 7. hafta mücadelesinde Ajax, Fortuna Sittard'ı konuk ediyor.

Hollanda Eredivisie'de Ajax ile Fortuna Sittard karşı karşıya geliyor.

Mücadeleyi Jeroen Manschot yönetecek.

Geride kalan 6 maçta 14 puan toplayan Ajax, liderlik koltuğunda bulunuyor.

Editörün Seçtikleri

Sadece 2 puanı bulunan Fortuna Sittard ise 17. sırada yer alıyor.

Ajax - Fortuna Sittard maçı ne zaman, saat kaçta?

Ajax ile Fortuna Sittard'ı karşı karşıya getirecek Hollanda Eredivisie karşılaşması 25 Eylül Çarşamba günü TSİ 21:45'de başlayacak.

Ajax - Fortuna Sittard maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Hollanda Eredivisie'deki Ajax - Fortuna Sittard karşılaşması Nesine.com ve S Sport Plus kanalları ile internet üzerinden izlenebilecek.

Ajax - Fortuna Sittard maçının İddaa oranları

İddaa bu maçta Ajax'ın galibiyetine 1.02 oran veriyor.

Haberin devamı aşağıda

Beraberliğin oranı 6.75 olarak belirlenmiş.

Fortuna Sittard galibiyetine verilen oran ise 15.00.

Not: İddaa'nın bu oranlarda değişiklik yapma hakkı bulunuyor.

Kapat