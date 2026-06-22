Ajax formasıyla yaklaşık 250 maça çıkan oyuncu, sözleşme uzatmasını reddederek aniden serbest oyuncu statüsüne geçti

Voetbal International’ın Pazartesi öğleden sonra yaptığı açıklamaya göre, Joël Veltman Brighton & Hove Albion’dan ayrılıyor. Hollanda Milli Takımı’nda 28 kez forma giyen oyuncu, bu yaz bedelsiz olarak transfer edilebilecek.

Veltman’ın Brighton ile olan sözleşmesi bu yaz sona eriyor. Sağ bek oyuncusu, kulüpten sözleşmesini uzatma teklifi aldı ancak bunu reddetti. Yeni bir maceraya atılmak istiyor.

Ajax formasıyla 246 maça çıkan Veltman, Amsterdam kulübüne geri dönmeyi çok istiyor; bunu geçen ay “Kale en Kokkie” adlı podcast’in sunucusu Kokkie duyurmuştu.

"Joël'i az önce aradım. Söylentiler her zaman olur, ama henüz somut bir şey yok. En çok gitmek istediği tek bir kulüp var ve o da Ajax,” dedi bu fanatik taraftar podcast'te.

Geçtiğimiz hafta sonu, Veltman’ın eşinin Hollanda’ya gelmek istemediği yönünde bir söylenti dolaştı, ancak 34 yaşındaki stoper bu iddiayı sosyal medyadan hemen yalanladı. “Ben de kesinlikle Noel Baba’yım” diye yazdı.

Veltman, Brighton’da geçirdiği altı yılın ardından kulüpten ayrılıyor. Güney İngiltere’deki kulüpte 191 maça çıktı. Beş gol attı ve yedi asist yaptı.