Ajax'ın yıldız ismi Davy Klaassen'e göre, Manchester United'ın takımın başına Erik ten Hag'ı getirmek istemesinin açık bir sebebi var.

GOAL'ün geçen ay ulaştığı dört kişilik listede Erik ten Hag'ın ismi de yer alıyordu. Şu anda takımı çalıştıran Ralf Rangnick'in gelecek sezon danışmanlık görevine geçmesiyle Manchester United'ı bu dört isimden biri devralacak.

Paris Saint-Germain'in çalıştırıcısı Mauricio Pochettino, İspanya milli takımı teknik direktörü Luis Enrique ve Sevilla'nın teknik patronu Julen Lopetegui listede Ten Hag'la birlikte yer alan üç isimdi.

Klaassen ne söyledi?

Son günlerde çıkan haberler, Ten Hag'ın United menajerliği için favori konuma geldiği yönünde. Manchester United yönetimi, bir süredir Ajax'ta harikalar yaratan Ten Hag'la şimdiden bir görüşme gerçekleştirdi.

Ajax'ta geçirdiği beş yılda dört kupa kaldıran Ten Hag, iki Eredivisie şampiyonluğunun yanında takımı Şampiyonlar Ligi yarı finaline taşımayı başardı.

Algemeen Dagblad'a konuşan Klaassen'e göre Ten Hag'ın birinci tercih olması sürpriz değil.

"Bizimle yıllardır çok iyi iş çıkarıyor. Manchester United ise yıllardır kötü durumda."

"Kalma ihtimali de var. Umarım kalır."

Getty Images

Ten Hag ne söylemişti?

Ajax'la 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Ten Hag, sadece Amsterdam ekibinin başarısına konsantre olduğunu açıklamıştı.

Ancak 52 yaşındaki teknik adam, United'la ilgili sorular karşısında Premier Lig'de çalışmaya hazır olduğunu ima etmekten geri durmadı.

"Sadece Ajax'a odaklanıyorum, ama futbolda neler olacağını asla bilemezsiniz."

"Hiçbir şey için olmaz demiyorum. Bir sonraki adımı atma zamanı geldiğinde buradaki insanların beni anlayışla karşılayacağını umuyorum."

"Bu endüstride herkes birbirini tanıyor. Sürekli diğer kulüplerin temsilcileriyle temas halindeyiz, bu normal."

"Manchester United harika taraftarlara sahip, harika bir kulüp. Ama tekrar ediyorum; tamamen Ajax'a konsantreyim. Yeni sezonun planlamasına çoktan başladık."