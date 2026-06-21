Ajax fırsatı kaçırdı: Portekizli forvet, Amsterdam yerine Lizbon’u tercih etti

Sporting Portugal, Martim Ribeiro ile sözleşmesini uzatmayı başardı. 16 yaşındaki forvet, Ajax’ın yoğun ilgisini çekmişti ancak şimdilik kendi ülkesinde kalmaya karar verdi.

Ajax Showtime ve A Bola, geçtiğimiz sezon Sporting U17 takımında 26 maçta 11 gol atan bu yetenekli forvet oyuncusuna Amsterdam ekibinin ilgi duyduğunu kısa süre önce haber yapmıştı.

Ribeiro, ilk profesyonel sözleşmesini Sporting ile imzalamaya karar verdi. Instagram'da "Bir rüyanın gerçekleşmesi" yazan Ribeiro, "Sporting Clube de Portugal ile ilk profesyonel sözleşmemi büyük bir gururla imzalıyorum" dedi.

"Koşulsuz destekleri ve bu anı mümkün kıldıkları için aileme teşekkür ederim. Ayrıca kulübe ve bu yolculuğun bir parçası olan herkese teşekkür ederim. Artık bu forma için elimden gelenin en iyisini yapma zamanı," dedi Ribeiro.

Ribeiro, Sporting'de kendini kanıtlamış ve bu yaz FC Augsburg tarafından beş milyon avroya transfer edilen Rodrigo Ribeiro'nun beş yaş küçük kardeşi. Geçen sezon, kiralık olarak Bavyera'da forma giymişti.

"Onun izinden gitmeyi ve hatta daha da iyi olmayı umuyorum," diyor Martim Ribeiro. "En büyük hayalim, Sporting ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak."

Ajax, kısa süre önce Bailey Rice’ı da kadrosuna katamadı; Rice, Amsterdam’dan gelen teklife rağmen Rangers FC’de kalmaya karar verdi. Ancak kulüp, AS Monaco’nun savunma oyuncusu Caio Henrique ile kadrosunu kısa sürede güçlendirecek gibi görünüyor.