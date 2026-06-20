Ajax, Feyenoord ve PSV, yedi kez milli olan oyuncunun yetenekli oğlunu kaçırdı

De Telegraaf’ın haberine göre, Kirayno Schaken, sc Heerenveen ile olan sözleşmesini 2030 ortasına kadar uzatacak. Eski milli futbolcu Ruben Schaken’in 17 yaşındaki oğlu, Friesland’da profesyonel futbolcu olarak çıkış yakalamayı umuyor.

Schaken, tıpkı babası gibi son derece hızlı bir sağ kanat oyuncusu. Geçtiğimiz sezon, Heerenveen'de birkaç kez yedek kulübesinde yer aldı.

Schaken, önümüzdeki sezonun hazırlıklarında da A takım kadrosuna katılma şansı bulacak. Gazeteci Mike Verweij’e göre, oyuncu sportif planı tercih etti.

“İstatistikleriyle bu hızlı kanat oyuncusu, geleneksel ilk üç kulübün ilgisini çekti, ancak birkaç görüşmenin ardından Schaken, Friesland’da kalmaya ve sözleşmesini uzatmaya karar verdi,” diye yazıyor Ajax gözlemcisi.

Daha önce ESPN, Schaken’in Heerenveen’de en yüksek maaşlı genç oyuncu olabileceğini bildirmişti. O da bu teklifi kabul etti.

Feyenoord’da Schaken, geçtiğimiz sezon Robin van Persie’nin maç kadrosunda birkaç kez yer alan küçük kardeşi Jerayno ile yeniden bir araya gelebilirdi. FC Twente ve Heerenveen’e karşı oynanan lig maçlarında 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturdu.

Aynı zamanda çocukların menajeri olarak da görev yapan babaları Ruben, Feyenoord formasıyla toplam 136 resmi maça çıkmıştı. De Kuip’te oynadığı dönemde Hollanda milli takımında yedi kez forma giymişti.