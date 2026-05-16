Ajax, Feyenoord ve PSV aynı yetenekli defans oyuncusunu takip ediyor

Leeuwarder Courant gazetesi muhabiri Sander de Vries'in yazdığına göre, Maas Willemsen (sc Heerenveen) Hollanda'nın ilk dört sırasındaki tüm takımlar tarafından izlendi.

De Vries, Abe Lenstra Stadyumu'nda yoğun bir transfer yazının yaşanacağını öngörüyor. “Bir yıl öncesine kıyasla sahada çok daha fazla sermaye var. Heerenveen bunun meyvelerini kaçınılmaz olarak toplayacak.”

Willemsen, makalede ele alınan oyunculardan biri. Geçen yaz De Graafschap'tan bedelsiz transfer olmuştu.

23 yaşındaki stoper, Friesland'da mükemmel bir sezon geçiriyor. 1,90 metre boyundaki Willemsen'in sol ayakla oynaması onu daha da ilgi çekici kılıyor.

De Vries'e göre, “ilk dört” Willemsen'i yakından takip ediyor. Bununla Ajax, Feyenoord, PSV ve FC Twente'yi kastettiği anlaşılıyor.

Bundesliga ve Serie A'dan çeşitli kulüpler de Willemsen'i takip ediyor. Heerenveen'de 2029 ortasına kadar sözleşmesi var.

Transfermarkt'a göre Willemsen'in değeri sadece 1,5 milyon avro. Ancak Heerenveen bu miktara onu bırakmayacaktır.