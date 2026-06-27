Ajax, Feyenoord'un as kadrosunda yer alan bir oyuncunun yeğenini kadrosuna kattı: "O inanılmaz derecede iyi!"

Ajax, Nafairon Landvreugd’a ilk profesyonel sözleşmesini teklif etti. Kulüp, resmi kanalları aracılığıyla yaptığı açıklamada, yetenekli forvetin 2029 ortasına kadar geçerli olacak sözleşmeyi imzaladığını duyurdu.

Geçen yıl Feyenoord, PSV ve AZ'nin bu kanat oyuncusuna ilgi göstermesi nedeniyle Landvreugd'un Ajax'tan ayrılacağı düşünülüyordu, ancak o zaman Ajax'ta daha uzun süre kalmayı tercih etmişti.

Üç hafta önce 18 yaşına giren Landvreugd, Amsterdam'da ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Futbol direktörü Marijn Beuker, sözleşmenin uzatılmasından büyük memnuniyet duyuyor.

“Nafairon, insanların stadyuma gelme sebebi olan türden bir oyuncu. Hızlı bir forvet; oyununda bolca yaratıcılık ve yetenek var. Rakibi oyundan düşürebiliyor ve gol ya da asist üretebiliyor.”

“Profesyonel futbola doğru bu iyi gelişimini sürdürmesini umuyoruz. Her halükarda, Nafairon’un Ajax formasıyla parlak bir geleceği olacağına inanıyoruz,” diye kulübün web sitesinde konuştu.

Landvreugd, Feyenoord’da sağ bek olarak oynayan Givairo Read’in yeğenidir.

“Yeğenim Ajax’ta oynuyor, adı Nafairon Landvreugd. İnanılmaz derecede iyi,” dedi yetenekli Feyenoordlu oyuncu geçen yıl Matchday’de. “Topla bire birde olağanüstü iyi. Onunla kesinlikle gurur duyuyorum. Dört kişiyi birden geçebiliyor.”

Read, yeğeninden açıkça etkilenmişti. "Onu sık sık görüyorum. Futbol hakkında çok konuşuyoruz ve onda gerçekten özel bir şey olduğunu görüyorum. Topla yapabildikleri, o yaşta pek sık rastlanılan bir şey değil."