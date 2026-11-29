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Ajax'ın Feyenoord ile oynayacağı De Klassieker maçının ilk 11'i belli oldu. Teknik direktör Míchel Sánchez, FC Thun karşısındaki Konferans Ligi maçına (4-0) göre birçok değişiklik yaptı. De Kuip'teki mücadele pazar günü saat 14.30'da başlayacak ve ESPN 1'den canlı yayınlanacak.

Míchel, De Klassieker'i düşünerek perşembe akşamı takımın önemli isimlerini dinlendirmeye karar verdi. İspanyol teknik direktör, ADO Den Haag ile oynanan Eredivisie maçına göre dokuz değişiklik yapmasına rağmen takımının İsviçre temsilcisini rahatça mağlup ettiğini gördü.

Ajax'ın en büyük eksiği Marc Ter Stegen. Güvenilir Alman kaleci maça çıkacak durumda değil ve Amsterdam'da kaldı. Kalede onun yerini Maarten Paes alacak.

Thilo Kehrer, Dies Janse ve Daley Blind'in yerini Lucas Rosa, Aaron Bouwman ve Youri Baas alıyor. Savunmada ilk 11'deki yerini koruyan tek oyuncu Owen Wijndal. Wijndal'ı sol kanatta Anis Hadj Moussa ile ilgi çekici bir mücadele bekliyor.

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Míchel, orta sahada da birçok değişiklik yaptı. Orta sahanın denge unsuru Sofyan Amrabat yedek kulübesinde; Yves Bissouma ise ilk 11'de. Perşembe akşamı oynama hakkı bulunmayan Malili futbolcu, Rotterdam'daki maça dinlenmiş olarak çıkacak.

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Perşembe günü FC Thun karşısında sakatlıktan dönen Julian Brandt, orta sahayı kaptan Davy Klaassen ile tamamlayacak.

Ajax'ın hücum hattı tamamen değişiyor. Oliver Edvardsen, Marcos Leonardo ve Abdellah Ouazane ilk 11'den çıkarken Tolu Arokodare ve Oscar Gloukh takıma dönüyor.

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Sağ kanatta Steven Berghuis ilk 11'de yer alacak. Míchel, perşembe günü güzel bir gol atan tecrübeli sağ kanat oyuncusuyla başlayacak. FC Thun'a karşı iki gol atan Rayane Bounida'ya rağmen tercihini Steven Berghuis'ten yana kullandı.

Ajax, beşinci sıradaki Feyenoord ile oynayacağı maça Eredivisie'nin ikincisi olarak çıkıyor. De Kuip'teki maçın hakemi Allard Lindhout olacak, VAR görevini ise Jeroen Manschot üstlenecek.

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Ajax'ın ilk 11'i: Paes; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Bissouma, Brandt, Klaassen; Berghuis, Tolu, Gloukh.