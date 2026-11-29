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Oliver Edvardsen, pazar öğleden sonra Ajax taraftarlarını hiç etkilemedi. Feyenoord ile oynanan derbiye (1-1) sonradan giren hücum oyuncusu, kötü performansının ardından sosyal medyada sert eleştirilerin hedefi oldu. Abdellah Ouazane'yi maç boyunca yedek kulübesinde tutan teknik direktör Míchel Sánchez de eleştirilerden nasibini aldı.

Ajax, De Kuip'te maça çok iyi başladı. Julian Brandt, Steven Berghuis'in pasıyla henüz dördüncü dakikada takımını öne geçirdi. Ancak birkaç dakika sonra Luciano Valente, Alman orta saha oyuncusunun hatalı pasından yararlanarak skoru eşitledi.

Amsterdams ekibi, ikinci yarıda Feyenoord karşısında büyük zorluk yaşadı. Rotterdam ekibinin öne geçmesini engelleyen Maarten Paes'e teşekkür borçluydular. Kaleci, bir saati aşkın süre geride kalmışken Nacho Ferri'nin penaltısını kurtardı. Míchel ise 74. dakikada son oyuncu değişikliğini yaptı.

İspanyol teknik direktör, Brandt'ı çıkarıp Edvardsen'i oyuna aldı. Bu karar, De Kuip'te kendini gösterme fırsatının Ouazane'ye verilmesini isteyen Ajax taraftarlarını hemen şaşırttı.

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Edvardsen, sonrasında teknik direktörüne kararının doğru olduğunu gösteremedi. Norveçli oyuncu, kötü bir ilk kontrolle Ajax'ın umut vadeden kontra atağını boşa harcadı. Kısa süre sonra da bir serbest vuruşu taca attı.

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Öfkeli bir taraftar X'te, “Böyle bir durumda topu nasıl bu kadar kötü kontrol edebilirsin? Ouazane o topla bir şey yapardı” diye yazdı. Bir başka izleyicinin hücum oyuncusuna yönelik değerlendirmesi ise çok sertti: “Edvardsen gerçekten bir Ajax futbolcusunun parodisi.”

Norveçli oyuncunun performansı, Ajax Showtime üzerinde de olumsuz yorumlara neden oldu. Yorumlardan birinde, “Edvardsen, Amrabat'ın Twente karşısındaki performansından sonra sezonun en kötü yedek oyuncu performansına doğru gidiyor” denildi.

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Míchel'in elinde Ouazane gibi teknik açıdan yetenekli bir oyuncunun daha bulunması, birçok taraftarın öfkesini artırdı. Bir Ajax taraftarı, “Ouazane'yi oyuna almamasını gerçekten anlayamıyorum. Yoruluyorlar, ileride bireysel bir hamleye ihtiyacın var ama sen mücadeleci Edvardsen'i oyuna alıyorsun” diye yazdı.

Çok sayıda taraftar, Míchel'in oyuncu değişiklikleriyle Rotterdam'da bir puana razı olduğu görüşünde. X'te bir taraftar, “Şimdi de Ouazane yerine Edvardsen. Bu teknik direktör bugün kazanmak istemiyor” derken bir başkası, “Edvardsen'i Ouazane'ye tercih etmeyi asla kabul edemem” diye yazdı.

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Ajax Showtime'da da taraftarlar, genç oyuncunun derbide neden süre almadığını sorguladı. Bir taraftar, “Ouazane oyuna girmemek için neyi yanlış yaptı?” diye sordu.