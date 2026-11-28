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Cumartesi günü yalnızca Ajax taraftarları taşkınlık yapmadı; Rotterdam'da da olaylar yaşandı. Yeni görüntülerde, diğer tezahüratların yanı sıra "Hamas, Hamas, Yahudiler gaz odasına" sözleri duyuluyor.

Binlerce Feyenoord ve Ajax taraftarı, pazar öğleden sonraki derbi öncesinde oyuncularını desteklemek için bugün öğleden sonra sırasıyla Rotterdam ve Amsterdam'da toplandı.

Varkenoord'da da De Toekomst'ta da atmosfer iyiydi. Taraftarlar, oyuncuları derbinin 202. karşılaşmasına olabildiğince hırslı göndermek için dans etti, zıpladı ve meşaleler yaktı.

Günün erken saatlerinde, Ajax taraftarlarının tamamının uygun davranmadığı ortaya çıkmıştı. Pankartlardan birinde, üzerinde Rotterdam silüeti ve birkaç bombardıman uçağının görüntüsü bulunan "bloody Sunday" yazısı vardı. Bu, 14 Mayıs 1940'ta Rotterdam'ın bombalanmasına bir göndermeydi.

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Şimdi ise Varkenoord'da da olaylar yaşandığı anlaşılıyor. Aralarında çocukların da bulunduğu taraftarlar, antrenmanın ardından Feyenoord kadrosu kendilerine yaklaştığı sırada "Hamas, Hamas, Yahudiler gaz odasına" diye bağırıyor.

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Yetişkinlerden biri, her şeyin mümkün olduğunca düzenli ve sorunsuz ilerlemesi için kontrolü ele alıyor. "Herkes o siktiğimin çizgisinde dursun, kimse öne adım atmasın, amına koyayım!"

Ardından oyunculara tezahürat yapılıyor, oyuncular da alkışlayarak karşılık veriyor. Bunun üzerine biri, "O siktiğimin Yahudilerini haklayacağız!" diye bağırıyor. Son sözcüğü oradaki birkaç kişi daha tekrarlıyor. Ardından "organizatör" bir kez daha, "O siktiğimin çizgisinin arkasına!" diye sesleniyor.