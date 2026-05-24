Ajax - FC Utrecht maçının ardından çıkan olaylar: Taraftarlar polise taş attı

Ajax'ın Avrupa kupaları play-off'larındaki zaferi, Pazar öğleden sonra Volendam'da kaotik manzaralara neden oldu. Maçın bitiş düdüğünün çalmasının hemen ardından yüzlerce Ajax taraftarı, takımlarının başarısını kutlamak için Kras Stadyumu'nun sahasına akın etti. Maçın ardından stadyumun dışında da kargaşa yaşandı.

Güvenlik görevlileri, sahaya akın eden kalabalığa karşı yetersiz kaldı. Hem Ajax hem de FC Utrecht oyuncuları sahayı aceleyle terk ederken, polis ve Çevik Kuvvet, olayların daha da tırmanmasını önlemek için hızlı bir şekilde müdahale etti.

Birkaç hat ve polis köpekleri ile Çevik Kuvvet, taraftarları sonunda tribünlere doğru geri püskürtmeyi başardı. Polis, olası bir sahaya akını hesaba katmıştı ve bu nedenle saha içinde ve çevresinde hazır bulunuyordu.

Ajax taraftarlarının coşkulu sevinci anlaşılabilir bir durumdu. Penaltı atışları sırasında iki penaltıyı kurtaran kaleci Maarten Paes'in başrolü sayesinde Ajax, Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi. Böylece Amsterdam ekibi, Conference League ön eleme turlarına hazırlanabilir.

Johan Cruijff ArenA'da Harry Styles'ın konser serisi nedeniyle maç, Volendam'daki Kras Stadyumu'nda oynandı. Bu stadyumda tribünler sahaya çok yakın olduğundan, taraftarların sahaya akın etme olasılığı önemli ölçüde artıyor.

Maç sonrası stadyumun dışında da kargaşa devam etti. Çevik kuvvet, Ajax ve FC Utrecht taraftarlarını birbirinden ayırmak için müdahale etmek zorunda kaldı. Haberlere göre, taraftar grupları stadyumun çevresindeki çeşitli noktalarda birbirlerini aramaya çalıştı. Sosyal medyada dolaşan görüntülerde ayrıca Utrecht taraftarlarının stadyumun dışında, deplasman tribününe ayrılmış bölgeden çıkmaya çalıştıkları görülüyor. Çevik kuvvet, göz yaşartıcı gaz kullanarak grubu geri püskürttü.

FC Utrecht taraftarlarının polise taş atmasıyla durum daha da tırmandı. Bu sırada yakındaki bir binanın camı da kırıldı. Saat 16.00 civarında, deplasman taraftarları nihayet polisin eşliğinde otobüslerle Utrecht’e geri dönebildi.

Maçla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı. Söz konusu kişi, stadyumda bir taraftar arkadaşına şiddet uyguladığı şüphesiyle gözaltına alınan bir Ajax taraftarı.