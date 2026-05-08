Eredivisie - Casino Johan Cruijff ArenA

Voetbalzone, maçla ilgili bilmeniz gereken her şeyin yanı sıra TV yayınları ve çevrimiçi yayınlar hakkındaki tüm bilgileri içeren eksiksiz bir özet sunuyor.

Ajax - FC Utrecht yayını: TV kanalı ve çevrimiçi canlı yayınlar

Ajax ile FC Utrecht arasındaki maç, TV ve canlı yayın üzerinden canlı olarak izlenebilir. Mevcut seçenekler aşağıda listelenmiştir.

Takım haberleri ve kadrolar

Ajax, sakatlıkları nedeniyle kaleciler Vítezslav Jarosen ve Joeri Heerkens'ten yoksun olacak. Ev sahibi takımda cezalı oyuncu bulunmuyor. Muhtemel kadro henüz onaylanmadı; maçın başlama saatine yaklaşırken güncellemeler paylaşılacaktır.

FC Utrecht'in sakatlar listesi oldukça uzun. Michael Brouwer, Oualid Agougil, Jaygo van Ommeren, Emirhan Demircan, Dani de Wit ve Miguel Rodriguez'in hepsi sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek. Utrecht için de muhtemel ilk 11 açıklanmadı.

Son dönemdeki performans

Ajax, son beş Eredivisie maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. En son maç, 2 Mayıs'ta PSV Eindhoven'a karşı evinde 2-2 berabere sonuçlandı. Bundan önce Ajax, NAC'yi 2-0, Heracles'i ise 3-0 yendi. Bu serideki tek mağlubiyet, Nisan ayında FC Twente'ye karşı 1-2 yenildikleri maçtı. Ajax, Mart ayında Feyenoord ile de 1-1 berabere kaldı.

FC Utrecht, son beş lig maçından üçünü kazandı ve ikisini kaybetti. Takım geçen hafta sonu NAC'yi 2-0 yendi, ancak daha önce Excelsior'a karşı evinde 5-0'lık ağır bir yenilgi aldı. Utrecht ayrıca Telstar'ı 4-1 ve Go Ahead Eagles'ı 2-0 yendi, ancak PSV'ye 4-3 yenildi. Beş maçta Utrecht on üç gol attı ve dokuz gol yedi.

Karşılaşmalar

İki takım arasındaki en son karşılaşma 9 Kasım 2025'te gerçekleşti; o maçta FC Utrecht, Eredivisie'de evinde Ajax'ı 2-1 mağlup etti. Bundan önce de Utrecht, Nisan 2025'te Ajax'ı 4-0 yenmişti. Son beş karşılaşmada durum şu şekilde: FC Utrecht üç kez kazandı, Ajax bir kez kazandı ve bir maç berabere sonuçlandı. Ajax'ın bu serideki tek galibiyeti, Mart 2024'te evinde aldığı 2-0'lık zaferdi.

Puan Durumu

Eredivisie'de Ajax şu anda dördüncü sırada yer alırken, FC Utrecht sekizinci sırada bulunuyor.