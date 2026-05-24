Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Ajax - FC Utrecht maçını nereden izleyebilirsiniz: TV kanalı, çevrimiçi canlı yayın, başlama saati ve her iki takımın son dönemdeki performansı

Ajax ile FC Utrecht arasındaki maçı nereden izleyebileceğinize dair bir özet ve bunun yanı sıra takımlarla ilgili son haberler.

Voetbalzone, maçla ilgili bilmeniz gereken her şeyi içeren kapsamlı bir özet sunuyor; buna TV yayınları ve çevrimiçi yayınlarla ilgili tüm bilgiler de dahildir.

Ajax - FC Utrecht yayını: TV kanalı ve çevrimiçi canlı yayınlar

Hollanda'da Ajax - FC Utrecht maçı, Ziggo üzerinden ESPN kanalında canlı olarak izlenebilir. Aşağıda maçı izleme seçeneklerini bulabilirsiniz.

Takım haberleri ve kadrolar

Ajax vs FC Utrecht Muhtemel kadrolar

26M. Paes15Y. Baas2L. Rosa3A. Gaaei30A. Bouwman18D. Klaassen24J. Mokio48S. Steur11M. Godts25W. Weghorst23S. Berghuis1V. Barkas16S. El Karouani3M. van der Hoorn44M. Eerdhuijzen23N. Vesterlund21G. Zechiel8C. Bozdogan20D. de Wit11J. Karlsson10Y. Cathline91S. Haller
Sakatlıklar ve Cezalar

Ajax'ta Vitezslav Jaros, Kian Fitz-Jim, Oleksandr Zinchenko ve Josip Sutalo sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Cezalı oyuncu bulunmuyor. Oscar Garcia'nın şu kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor: Maarten Paes; Youri Baas, Lucas Rosa, Anton Gaaei, Aaron Bouwman; Davy Klaassen, Jorthy Mokio, Sean Steur; Mika Godts, Wout Weghorst, Steven Berghuis.

FC Utrecht, Miguel Rodriguez, Emirhan Demircan, Jaygo van Ommeren, Michael Brouwer ve Victor Jensen'in sakatlıkları nedeniyle bu maça çıkamayacak. Cezalı oyuncu bulunmuyor. Ron Jans'ın şu on bir ile sahaya çıkması bekleniyor: Vasilios Barkas; Souffian El Karouani, Mike van der Hoorn, Mike Eerdhuijzen, Niklas Vesterlund; Gjivai Zechiël, Can Bozdogan, Dani de Wit; Jesper Karlsson, Yoann Cathline, Sebastien Haller. Maçın başlama saatine yaklaşırken yeni gelişmelerin olması bekleniyor.

Son dönemdeki form durumu

Ajax, son beş Eredivisie maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. En son maç, 21 Mayıs'ta FC Groningen'e karşı 2-0'lık bir galibiyetle sonuçlandı. Bundan önce Ajax, sc Heerenveen ile berabere kaldı (0-0) ve evinde FC Utrecht'e yenildi (1-2). Ajax bu beş maçta dokuz gol attı ve dört gol yedi.

FC Utrecht ise çok daha iyi durumda. Konuk takım son beş maçın dördünü kazandı; en son 21 Mayıs'ta sc Heerenveen'i 3-2 mağlup etti. Bundan önce Utrecht, Fortuna Sittard'ı 2-0 yendi ve Amsterdam'da 1-2 galip geldi. Bu serideki tek aksilik, 26 Nisan'da Excelsior'a karşı alınan 5-0'lık ağır yenilgiydi. Utrecht, beş maçta 12 gol attı ve 7 gol yedi.

Ajax ile FC Utrecht arasındaki en son karşılaşma, 10 Mayıs 2026'da Eredivisie'de gerçekleşti ve Utrecht, Amsterdam'da 1-2 galip geldi. Bundan önce de Utrecht, Kasım 2025'teki deplasman maçını 2-1 kazanmış, hatta Nisan 2025'te 4-0'lık bir galibiyet elde etmişti. Ajax, Aralık 2024'teki karşılaşmayı kazanamadı ve kendi sahasında 2-2 berabere kaldı. Son beş karşılaşmadaki tek Ajax galibiyeti Mart 2024'e dayanıyor; o zaman Amsterdam ekibi kendi sahasında 2-0 galip gelmişti. Son beş karşılaşmaya bakıldığında, Utrecht açık ara önde görünüyor.

Sıralama

Eredivisie'de Ajax şu anda beşinci sırada yer alırken, FC Utrecht altıncı sırada bulunuyor.

