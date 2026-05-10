Ajax, FC Utrecht'e son saniyelerde yenildi ve nefret edilen beşinci sıraya geriledi

Ajax, Pazar günü VriendenLoterij Eredivisie'nin 33. haftasında son derece pahalıya mal olan bir mağlubiyet yaşadı. Wout Weghorst, FC Utrecht karşısında Amsterdam ekibi için son dakikada bir puanı kurtaracak gibi görünüyordu, ancak Mike van der Hoorn'un isabetli kafa vuruşu konuk takıma üç puanı kazandırdı: 1-2. Ajax, çok hayal kırıcı bir şekilde beşinci sıraya geriledi ve play-off'lara katılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Yedinci sıradaki FC Utrecht ise bu galibiyet sayesinde aynı play-off'lara katılmayı garantiledi.

Ajax'ta Oscar Gloukh, Kasper Dolberg'in arkasında yine ilk 11'de yer alırken, hastalığından kurtulan Wout Weghorst maça yedek kulübesinde başladı. FC Utrecht'te Sébastien Haller eski kulübüne karşı ilk 11'e geri dönerken, eski Ajax'lılar Mike van der Hoorn ve Dani de Wit de ilk 11'de yer aldı.

Ajax maça güçlü başladı ve daha ikinci dakikada açılış golüne çok yaklaştı. Steven Berghuis, Youri Regeer'e güzel bir pasla derinlemesine gönderdi, ancak kaleci Vasilis Barkas zamanında kalesinden çıkarak kurtardı.

Ev sahibi takım daha sonra kontrolü elinde tuttu ve Mika Godts ile Gloukh üzerinden tehlikeli olmaya devam etti. Bu da büyük fırsatlar doğurdu: Anton Gaaei'nin mükemmel ortasında Dolberg biraz yetersiz kaldı, Gloukh ise Barkas'a şut attı. FC Utrecht ise ilk yarım saatte Jesper Karlsson'un yarım ters vuruşu dışında neredeyse hiçbir şey yapamadı.

İlk yarının en büyük şansı 35. dakikada geldi. Godts, çaresiz kalan Barkas'ın arkasından direğe sert bir şut çekti, ardından top Regeer'in ayaklarının önüne düştü. Seyircilerin inanamama hali içinde, orta saha oyuncusu boş kaleye yakın mesafeden topu üstten dışarı attı ve Ajax, üstünlüğüne rağmen ilk yarıyı önde bitiremedi.

İkinci yarıda, diğer sahalardan gelen maç sonuçları Johan Cruijff Arena'da gerilimi artırdı. FC Twente, Sparta karşısında farkı açarken, NEC ise FC Groningen karşısında geride kalmıştı. Ancak Ajax, son dakikalarda neredeyse hiç bir hücum gücü gösteremedi ve bu nedenle Garcia, Gloukh ve Dolberg'in yerine Davy Klaassen ve Weghorst'u oyuna soktu.

Tecrübeli oyuncular sahada olsa da Ajax zorlanmaya devam etti. Haller, FC Utrecht adına zamanında engellenen bir ribaundla tehlike yarattı, Berghuis ise takım arkadaşlarının sürekli geriye pas yapmasından dolayı gözle görülür şekilde sinirlendi. Klaassen, gol şansı yüksek bir kontra atakta geriye dönmeye karar verdiğinde, seyirciler yüksek sesle yuhaladı.

Ajax zorlanmaya devam ederken, FC Utrecht maçın son dakikalarında golü buldu. Zechiël sol kanatta güzel bir hızlanma yaptı ve arka çizgiye ulaştı, ardından yaptığı alçak orta ikinci direğe geldi. Orada Vesterlund tamamen boş pozisyondaydı ve topu kolayca ağlara gönderdi: 0-1.

Ancak FC Utrecht bu üstünlüğün tadını uzun süre çıkaramadı. Bir köşe vuruşundan sonra ceza sahasında kaos yaşandı ve Weghorst 83. dakikada topu ustaca ağlara gönderdi: 1-1. Ajax galibiyet için atağa geçti, ancak uzatmalarda hayal kırıklığı yaşadı: Van der Hoorn son saniyelerde bir köşe vuruşundan kafayla golü attı: 1-2.