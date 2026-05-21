Ajax - FC Groningen maçını nereden izleyebilirsiniz: TV kanalı, çevrimiçi canlı yayın, başlama saati ve her iki takımın son dönemdeki performansı

Ajax ile FC Groningen arasındaki maçı nereden izleyebileceğinize dair bir özet ve bunun yanı sıra takımlarla ilgili son haberler.

Voetbalzone, maçla ilgili bilmeniz gereken her şeyi içeren kapsamlı bir özet sunuyor; buna TV yayınları ve çevrimiçi canlı yayınlarla ilgili tüm bilgiler de dahildir.

Ajax - FC Groningen yayını: TV kanalı ve çevrimiçi canlı yayınlar

Ajax - FC Groningen maçı Hollanda'da canlı olarak izlenebilir. Aşağıda mevcut TV kanalları ve canlı yayın seçenekleri listelenmiştir. Yurt dışından mı izliyorsunuz? Bir VPN kullanarak coğrafi kısıtlamaları aşabilir ve sanki evinizdeymiş gibi güvenilir platformunuz üzerinden maçı izleyebilirsiniz.

NordVPN ile her yerden nasıl izleyebilirsiniz

Yurt dışındaysanız, maçları her zamanki yayın hizmetiniz üzerinden izlemek için bir sanal özel ağ (VPN) kullanmanız gerekebilir. NordVPN gibi bir VPN ile yayın izlerken güvenli bir çevrimiçi bağlantı kurabilirsiniz.

Takım haberleri ve kadrolar

Ajax vs FC Groningen Muhtemel kadrolar

4-3-3
26M. Paes2L. Rosa3A. Gaaei15Y. Baas4K. Itakura18D. Klaassen6Y. Regeer24J. Mokio25W. Weghorst11M. Godts23S. Berghuis1E. Vaessen3T. Blokzijl5M. Rente43M. Peersman4D. Janse18T. Land14J. Schreuders8T. de Jonge10Y. Taha17D. van der Werff26T. van Bergen
  • O. Garcia
  • D. Lukkien

Sakatlıklar ve Cezalar

Ajax'ta kaleci V. Jaros ve savunma oyuncusu J. Heerkens sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Cezalı oyuncu bulunmuyor. Kesin kadro henüz açıklanmadı; maçın başlama saatine yaklaşırken güncellemeler paylaşılacaktır.

FC Groningen, yine sakatlığı nedeniyle M. Hoekstra'dan yoksun olacak. Konuk takımda da cezalı oyuncu bulunmuyor ve muhtemel ilk 11 henüz açıklanmadı.

Son dönemdeki form durumu

Ajax, son beş Eredivisie maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. En son maç, sc Heerenveen ile golsüz berabere biterken, bir hafta önce FC Utrecht'e karşı 1-2'lik bir iç saha yenilgisi hayal kırıklığı yarattı. Olumlu tarafta ise NAC (0-2) ve Heracles (0-3) karşısında alınan rahat deplasman galibiyetleri yer alırken, PSV ile 2-2 berabere kalınan maç, Ajax'ın savunma açısından zayıf olabileceğini gösterdi.

FC Groningen son iki maçını kazandı; bunlardan biri Heracles deplasmanında 1-2, diğeri ise NEC karşısında 2-1'lik galibiyetti. Bundan önce takım, Excelsior (2-3) ve Feyenoord (3-1) karşısında arka arkaya iki mağlubiyet yaşadı. Sezonun bir diğer maçı ise Go Ahead Eagles ile golsüz berabere sonuçlandı. Groningen son beş maçta yedi gol attı, ancak altı gol de yedi.

İki kulüp arasındaki en son karşılaşma, Mart 2026'da Groningen'de oynandı ve FC Groningen'in 3-1'lik sürpriz galibiyetiyle sonuçlandı. Ajax ise bundan önce Aralık 2025'te evinde 2-0 kazanmıştı. Son beş karşılaşmada Ajax üç galibiyet alırken, Groningen bir galibiyet ve bir beraberlik elde etti. Bu istatistikler, bu seride genellikle ev sahibi takımın üstünlük kurduğunu gösteriyor, ancak Groningen bu sezonun başlarında Ajax'a zor anlar yaşatabileceğini kanıtladı.

Puan durumu

Ajax, Eredivisie'de beşinci sırada yer alırken, FC Groningen dokuzuncu sırada bitiriyor. Sıralamadaki bu fark, Ajax'ı bu play-off'un favorisi konumuna getiriyor; ancak iki maçlık bir seride sıralama tek başına bir garanti teşkil etmiyor.

