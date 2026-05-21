Ajax, FC Groningen'i ikna edici bir galibiyetle yenerek play-off finaline yükseldi

Ajax, Avrupa kupalarına katılma hakkı için oynanan play-off finallerine yükseldi. Teknik direktör Oscar García’nın takımı, FC Volendam’ın Kras Stadyumu’nda FC Groningen’i 2-0 mağlup ederek Conference League’in ikinci ön eleme turuna katılma şansını sürdürdü. Final maçı, Pazar günü FC Utrecht ile sc Heerenveen arasında oynanacak diğer yarı finalin galibi ile yapılacak.

Amsterdam ekibi maçın başından itibaren daha iyi oynayan taraf oldu. Ajax, Groningen'in baskısı altında rahat bir oyun sergiledi ve Steven Berghuis, Wout Weghorst ve Mika Godts ile erken dakikalarda gol fırsatları yakaladı. Sonuncu isim, 14. dakikada üst direğin altından muhteşem bir vuruşla skoru açtığını sandı, ancak golü ofsayt nedeniyle iptal edildi.

İlk gol 10 dakika sonra geldi. Godts sağ kanattan ölçülü bir orta yaptı, ardından Davy Klaassen ilk direkte güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Tecrübeli orta saha oyuncusu için bu, Amsterdam formasıyla yine önemli bir gol oldu.

Ajax, 1-0'dan sonra da üstünlüğünü sürdürdü. Groningen neredeyse hiç tehlike yaratamadı ve devreye tek gol farkla girmeyi başardığı için şanslı sayılabilirdi. Özellikle Weghorst büyük fırsatlar yakaladı, ancak önce Marvin Peersman'ın blokuna, ardından da daha yakın mesafeden kaleci Etienne Vaessen'e takıldı.

İkinci yarı başlar başlamaz Ajax baskısını artırdı. Ev sahibi takım orta sahada kontrolü elinde tuttu ve Groningen'e hücum yapması için neredeyse hiç alan bırakmadı. Ajax'ın oyun kurmasında nadir görülen bir hata, konuk takıma sadece yarım bir fırsat verdi.

Maçın kaderi 57. dakikada belli oldu. Kafayla uzaklaştırılan top Jorthy Mokio'nun önüne düştü ve o da yaklaşık 17 metreden güzel bir vuruşla topu kısa köşeye gönderdi. Orta saha oyuncusu böylece rahatlatıcı 2-0'ı kaydetti.

İkinci yarının ortalarında, Brynjólfur Willumsson kaleci Paes'in hatasından yararlanarak Groningen'in maça yeniden ortak olabileceği izlenimi uyandırdı. Ancak VAR ofsayt kararı verdi, bu nedenle gol geçersiz sayıldı ve iki gol fark korunmuş oldu.

Maçın son dakikalarında Ajax, Godts ve oyuna sonradan giren Maher Carrizo ile skoru daha da artırma fırsatları yakaladı, ancak Vaessen Groningen'in daha büyük bir mağlubiyet almasını engelledi. Yine de galibiyet hiçbir an tehlikeye girmedi ve Ajax, Avrupa kupalarına katılmak için oynanan play-off finallerine ikna edici bir şekilde yükseldi.