Ajax, FC Barcelona'nın oyuncusunu bonservissiz kadrosuna katmak istiyor

De Telegraaf'ın haberine göre Ajax, sol bek Jofre Torrents'i FC Barcelona'dan bonservissiz olarak kadrosuna katmak istiyor. Daha önce Mundo Deportivo, Ajax'ın Torrents'i kiralayacağını yazmıştı.

Barcelona, genç milli oyuncuda büyük bir gelecek gördüğü ve başka bir yerde tecrübe kazanmasını istediği için başından itibaren kiralık bir döneme olumlu yaklaşıyordu. Şimdi ise Ajax'ın onu bonservisiyle kadrosuna katmak istediği ortaya çıktı.

İlk etapta Ajax, Torrents için herhangi bir ödeme yapmayacak. Jordi Cruijff, performans bonuslarını içeren bir yapı tasarladı. Böylece transfer bedeli nihayetinde altı milyon euroya kadar çıkabilecek.

On dokuz yaşındaki solak oyuncu hiçbir performans gösteremez ya da sakatlanırsa, Ajax bu yetenek için herhangi bir ödeme yapmayacak.

Torrents, Barcelona içinde oldukça beğeniliyordu ve Hansi Flick hazırlık döneminde ona yine büyük güven duydu. Savunmacı, iki hafta önce Birmingham ile oynanan hazırlık maçında sol bek olarak başlamıştı.

Ancak Katalonya'daki rekabet nedeniyle gelecek sezon A takımda düzenli süre bulma ihtimali düşüktü.