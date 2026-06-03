Ajax, Farioli ve Godts'un çok sevdiği oyuncuyu aniden kulüpten gönderdi

Martijn Redegeld, Ajax'tan ayrılacak. Wielerflits'in haberine göre, beslenme uzmanı Lidl-Trek bisiklet takımında görev alacak.

Redegeld, 1 Ocak 2025'ten beri Ajax'ta çalışıyordu. Francesco Farioli'nin tavsiyesi üzerine Amsterdam'a gelmişti.

O dönemde Visma | Lease a Bike'tan transfer olmuştu. Şimdi ise tekrar bisiklet dünyasına geri dönüyor. O dönemde futbol direktörü Marijn Beuker, Redegeld'in atanmasının neden gerekli olduğunu açıklamıştı.

"Yoğun maç takviminin büyük bir fiziksel ve zihinsel yük gerektirdiği bir dünyada, bunun üst düzey futbolcuların gelişiminin vazgeçilmez bir parçası olduğuna inanıyoruz."

“İster genç bir oyuncu olun ister Ajax 1’de oynayan bir oyuncu, beslenme, toparlanma ve odaklanma konusundaki her ayrıntı fark yaratabilir. Bu nedenle, oyunculara üst düzey spor alanında daha fazla yardımcı olmak istiyoruz,” demişti o zamanlar.

Farioli yönetimindeki sezonda Ajax, fiziksel kondisyon açısından rakiplerine karşı birçok mücadeleden galip çıktı. Röportajlarda Kian Fitz-Jim ve Mika Godts gibi isimler, Redegeld'in çalışmalarına çok minnettar olduklarını belirtti.

“Onunla özellikle beslenme ve toparlanma konularında konuşuyorum. Çok detaylı çalışıyor ve bu, daha fazla süre ve ritim kazanmak için adımlar atmama yardımcı oluyor. Henüz gencim, bu yüzden bazen yanlış kararlar da alıyorum. Özellikle bu konuda bana yardımcı oluyor. Özellikle günlük işleri doğru bir şekilde halletmem için,” dedi Godts.

Fitz-Jim, geçen sezon uykuya dalmakta zorluk çektiği için Redegeld'e başvurmuştu. Beslenme uzmanı bu konuda ona yardımcı oldu. Voetbal International'a göre, başka bir oyuncu da maçın ilk on dakikasında konsantre olmakta zorlandığı için ona başvurmuştu.



