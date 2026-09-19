Ajax - Excelsior maçının ardından büyük şaşkınlık: "VAR kaldırılsın! Yüzüne tekme atıyor"

Ajax, cumartesi akşamı kendi sahasındaki Johan Cruijff ArenA'da Excelsior karşısında beraberliğin ötesine geçemedi (2-2). Karşılaşmanın sonlarına doğru Amsterdam ekibi için işler daha da kötü bitebilirdi, çünkü Rotterdam ekibinin uzatma dakikalarında bir penaltı kazanması gerekiyormuş gibi görünüyordu. ESPN yorumcusu Danny Koevermans, Ajax'ın bu pozisyonda fazlasıyla şanslı olduğunu düşünüyor.

Uzatmaların ikinci dakikasında Excelsior oyuncusu Irakli Yegoian, Ajax savunmacısı Thilo Kehrer'i geçti. Ardından Gürcü oyuncu, Baas tarafından durduruldu. Savunmacı ayağıyla topa dokundu, ancak aynı zamanda Yegoian'ın yüzüne de sert şekilde temas etti. Hakem Jannick van der Laan faul düdüğü çalmadı ve ayrıca VAR hakemi Ingmar Oostrom tarafından da ekran başına çağrılmadı.

“VAR kaldırılsın!” diye söze net bir şekilde başlıyor Koevermans. “Doğrudan hakemin kararına güvenin ve konu kapansın. Ajax burada gerçekten çok iyi kurtuluyor. Bence VAR burada devreye girmeliydi, çünkü Baas ona resmen yüzüne tekme atıyor."

“Bir miktar topa da temas ediyor, bunu da görüyorsunuz, ama yüzüne de geliyor. Daha önce buna benzer bir pozisyonda Veerman için kırmızı kart çıktığını gördük, bu yüzden burada penaltı verilseydi hiç şaşırmazdım.”

“Burada VAR devreye girmiyor, sonra başka bir pozisyonda giriyor ve hakem yine kendi kararının arkasında duruyor… Ben hâlâ VAR karşıtıyım, o şey ortadan kaldırılsın. O zaman Van der Laan'ın bu kararı verdiğini kabul edersin ve devam edersin.”

“Ajax için ne kadar can sıkıcı olsa da, bence bu bir penaltıydı. Ona yüzüne tekme atıyor.” ESPN yorumcuları arasında penaltı olduğuna ikna olmayan tek isim Bram van Polen. “Bu açıdan bakınca oldukça sert görünüyordu. Vermemesiyle de yaşayabilirim.”

Karşılaşmanın ardından Yegoian'a da bu pozisyon soruldu. “Yüzüme sağlam bir tekme yedim. Bende kanama oldu. Benim hissiyatıma göre bu yüzde yüz penaltıydı. Bence bu çok yüksek bir ayak, bana temas ediyor. Sonradan bunun üzerine konuşabiliriz. Vermedi, olan oldu."



