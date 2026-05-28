Lucas Jetten, kariyerine SC Cambuur'da devam edecek. Ajax'tan gelen 18 yaşındaki sol bek, Leeuwarden'den gelen yeni yükselmiş takımla üç yıllık bir sözleşme imzaladı; sözleşmede, Frizya'nın başkentinde bir sezon daha kalma opsiyonu da bulunuyor.

Cambuur, Jetten'in gelişinden memnun. Teknik direktör Lars Lambooij, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Lucas uzun süredir radarımızdaydı. Transferi gerçekten mümkün hale geldiğinde, hemen harekete geçtik" dedi.

"Lucas ile, bir buçuk yıl önce Ajax'ın altyapısının en büyük yeteneği ilan edilmesinin boşuna olmadığını kanıtlayan yetenekli bir oyuncuyu kadromuza katıyoruz. O sadece iyi savunma yapmakla kalmıyor, aynı zamanda teknik olarak yetenekli ve topla rahat. Bunu oyunundaki yüksek koşu kapasitesi ve enerjisiyle birleştiriyor. Bu nedenle, kulübümüzün hedefleri ve planları konusunda onu ikna edebildiğimiz için çok mutluyuz," diye ekledi, yeni birinci lige yükselen kulübün teknik direktörü.

Jetten, Ajax'tan Cambuur'a bedelsiz transfer oluyor. Algemeen Dagblad gazetesi kısa süre önce, savunma oyuncusunun Amsterdam kulübüyle yeni bir sözleşme konusunda anlaşamadığını bildirmişti. Başbakan Rob Jetten'in akrabası olan kanat savunma oyuncusu, sona eren sözleşmesinin uzatılması konusunda Ajax ile görüşüyordu, ancak taraflar bu müzakerelerde bir anlaşmaya varamadı.

Genç milli oyuncu, Jong Ajax formasıyla toplamda 62 maça çıktı, ancak Amsterdam ekibinin A takımında hiçbir zaman forma giymedi. Geçen sezon iki kez maç kadrosuna girdi.

Ajax içinde, Güney Afrika doğumlu Jetten kesinlikle büyük bir yetenek olarak görülüyordu. 2024 yılında, her yıl "gençlik akademisinin en büyük yeteneği"ne verilen ödül olan Abdelhak Nouri Ödülü'nü aldı.

1,70 metre boyundaki savunma oyuncusu, bir yıl önce kupayı kazanan Jorrel Hato'nun yerini aldı. Ertesi yıl ise Sean Steur şanslı kazanan oldu.