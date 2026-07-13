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Anton GaaeiIMAGO
Sam Vreeswijk

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Ajax, Eintracht Frankfurt’tan Anton Gaaei için ikinci bir teklif aldı: kulüpler arasında görüşmeler sürüyor

Transfers
Ajax
Eintracht Frankfurt
A. Gaaei

Ajax ve Eintracht Frankfurt, Anton Gaaei konusunda hâlâ görüşmelerini sürdürüyor. Alman kulübün 2 milyon avronun biraz üzerinde olan ilk teklifi reddedilmişti ve Voetbal International’a göre bu arada ikinci bir teklifte bulundu. Ancak Ajax bu teklifi de kabul etmedi.

Pazartesi akşamı erken saatlerde De Telegraaf, Ajax’ın Gaaei için yapılan 2 milyon avronun biraz üzerinde olan ilk teklifi “gülüp geçirdiğini” bildirmişti. VI’ya göre Alman kulübü şimdi 4,5 ile 5 milyon avro arasında değişen ikinci bir teklifte bulundu.

Bu teklif de teknik direktör Jordi Cruijff için hâlâ yetersiz. Yine de kulüpler aralarında görüşmeye devam ediyor. Futbol dergisine göre taraflar “ihtiyatlı” bir şekilde birbirlerine yaklaşıyor.

Sky Deutschland’dan Florian Plettenberg ise 5 milyon avroluk bir tekliften bahsediyor. Ona göre Ajax henüz bu teklife yanıt vermedi.

ESPN, Pazartesi günü Ajax’ın 7,5 ile 8,5 milyon euro arasında bir transfer ücreti talep ettiğini bildirmişti. Gaaei ise Frankfurt ile 2031 ortasına kadar geçerli bir sözleşme üzerinde anlaşmaya varmıştı.

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Ajax ve teknik direktör Míchel açısından bakıldığında, 23 yaşındaki sağ bek bu yaz mutlaka ayrılmak zorunda değil. Kulüp ve teknik direktör, oyuncunun önümüzdeki sezon takım için değerli olabileceğini düşünüyor.

Ajax, Danimarkalı oyuncuyu üç yıl önce Viborg FF'den transfer etmişti; Viborg FF, bu transferden 4,5 milyon euro gelir elde etmişti. Gaaei, bugüne kadar Ajax formasıyla 111 maça çıktı ve yedi gol, on üç asist kaydetti.

Gaaei’nin Ajax ile 2028 ortasına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor. Transfermarkt’a göre, oyuncunun piyasa değeri şu anda 5 milyon avro.

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