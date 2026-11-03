Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, takımının salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'la De Kuip'te karşılaşacağı maçta düşmanca bir atmosfer bekliyor. Eski Ajax savunmacısı, bu statta geçmişte elde ettiği başarıyı hatırlatırken takımını derbi yenilgisinin ardından toparlanmaya çağırdı.

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Derbi yenilgisinin ardından Inter, Avrupa'da yanıt arıyor

Inter, Şampiyonlar Ligi'nde çıkış yakalamak için salı akşamı Rotterdam'a giderek De Kuip'te Feyenoord ile karşılaşacak. Real Madrid ve Club Brugge yenilgilerinin yanı sıra Shakhtar karşısında tek farklı bir galibiyet alan Inter, üç maç sonunda üç puanda bulunuyor.

Christian Chivu'nun ekibi, Milan'a karşı aldığı acı verici 3-1'lik derbi yenilgisinin ardından toparlanmaya çalışacak.

Bu maç, Ajax'ta oynadığı dönemde De Kuip'te başarı yaşayan Chivu için stada dönüş anlamına geliyor.

Chivu, De Kuip ile kişisel bağını anlattı

Maç öncesi basın toplantısında konuşan Chivu, Feyenoord'un stadındaki geçmişini hatırlattı ve takımını bekleyen coşkulu taraftar desteğine değindi. Chivu, "Hollanda Kupası'nı burada [2002'de] kazandım. Bu stadın bu takım için ne anlama geldiğini ve taraftarlarının tutkusunu biliyorum" dedi.

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"Nasıl bir atmosfer oluşturduklarını biliyorum. Kolay olmayacak; bizi düşmanca bir ortam bekliyor ama Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı sevmemizin nedeni de tam olarak bu."

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"Bu maçın kolay olmayacağını biliyoruz ama kim olduğumuzun ve neyi başarmak istediğimizin de tamamen farkındayız" diye ekledi.

Inter, zorlu bire bir mücadelelere hazırlanıyor

Chivu, Feyenoord'un iç saha performansını överken oyuncularını rakibin hücum kalitesi karşısında dikkatli olmaları konusunda uyardı. Inter teknik direktörü, "Bu takım, taraftarlarının desteğiyle kendi sahasında oynamaktan güç alıyor" dedi.

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"İkili mücadelelerde ve bire bir pozisyonlarda öne çıkan kaliteli oyuncuları var."

Chivu, "Onlara sorun yaratmak için kendi güçlü yönlerimizi ve yapabileceklerimizin tamamını göstermeliyiz... Harika bir performans sergileyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Inter, deplasmanda kritik puanların peşinde

Inter, yeniden Serie A'ya odaklanmadan önce Rotterdam'da yerel aşamadaki ikinci galibiyetini almayı hedefliyor.

Chivu, yoğun baskı altında takımından taktik disipline bağlı bir performans bekliyor.

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De Kuip'teki maçın salı akşamı başlaması planlanıyor.