Ajax efsanesi Sjaak Swart: Türkiye - Hollanda maçında Hollanda'nın şansı daha yüksek

Hollanda futbolunun önemli isimlerinden Sjaak Swart, Türkiye ve Hollanda futbolunun hem geçmişini hem de bugününü değerlendirdi.

Hollanda ve Ajax'ın unutulmaz isimlerinden 82 yaşındaki Sjaak Swart, Anadolu Ajansı muhabirlerinden Hilmi Sever'e bir röportaj verdi.

Swart, Türkiye - Hollanda maçından Johan Cruyff'a, tanıdığı Türk futbolculardan Ajax ekolüne kadar bir çok soruya cevap verdi.

Sjaak Swart Türkiye - Hollanda maçı hakkında ne dedi?

"Türk futbolu tıpkı Hollanda gibi genç oyuncularıyla yeni bir ivme yakaladı. Türkiye'ye karşı deplasmanda oynamak her zaman zordur."

"Tabii ki maçın seyircisiz oynanacak olması Hollanda'nın avantajı. Seyircisiz maçlar hem oyuncular hem de izleyenler için zevksiz geçiyor. Türkiye'nin en büyük güçlerinden biri olan taraftar olmadığından dolayı beraberlik ya da Hollanda galibiyetini yakın görüyorum. Bana göre galibiyet için Hollanda'nın şansı daha yüksek. Çünkü Hollanda yeni jenerasyonu ile çok iyi bir takım oldu."

"Türkiye maçının Cruyff'un ölüm yıl dönümünde oynanacak olması bizim için çok özel."

Sjaak Swart, Johan Cruyff hakkında ne dedi?

"Cruyff'u her gün özlüyorum. O benim en iyi dostumdu. Bizim jenerasyondan hayatta kalan bir tek ben varım. Cruyff ile son olarak, ölümünden 10 gün önce telefonda görüşmüştük. Vücudunun tamamen temizlendiğini ve iyi olduğunu söylemişti. Çok sevinmiştim. Ancak bu görüşmemizden yalnızca 10 gün sonra ölüm haberini aldım. Çok üzülmüştüm, yıkılmıştım."

"Her gün onu özlüyorum. Onun kurmuş olduğu Cruyff Vakfı'nın elçilerinden biriyim. Onun başlattıklarını elimden geldiğince devam ettirmeye çalışıyorum."

"Johan Cruyff, Pele, Maradona, Eusebio... Bunlar çok büyük futbolculardı. Artık günümüzde Ronaldo, Messi gibi oyuncular nadir geliyor. Bunları birebir görmek, yaşamak benim için büyük zevk ve gururdu."

"Cruyff'un yetenekleri ve kariyeri ile ilgili çok fazla bir şey söylememe gerek yok. Ajax'ta çok iyi arkadaştık, ondan sonra da hep dostluğumuz sürdü. İspanya'ya gittikten sonra eskisi gibi sık görüşemiyorduk. Amsterdam'a her geldiğinde mutlaka haber verir ve görüşürdük."

"Büyük futbolcular anlaşamaz gibi bir algı vardır ama biz farklıydık. Adeta kardeş gibiydik. Lider karakterde, kafasına koyduğunu yapan ve mükemmelliyetçi biriydi."

Sjaak Swart, Ajax ve total futbol hakkında ne dedi?

"Total futbolu dünyaya tanıtan ekibin en önemli parçalarından biri oldum. Mükemmel bir sistemi ortaya çıkardık. Bununla gurur duyuyoruz. Hiçbir takım bizimle başa çıkamıyordu. Ligi zaten domine etmiştik. Avrupa'da da üç yıl üst üste Şampiyon Kulüpler Kupası'nın sahibi olduk. Avrupa'nın, hatta dünyanın en iyi takımı durumuna geldik."

"Kazanılan bu başarıların sebebi, o güne kadar dünya futbolunda uygulanmamış bir anlayışı sahaya yansıtmamızdı. Teknik direktörümüz Rinus Michels, çok zeki bir adamdı. Ajax'taki tüm futbolculara bu yeni sistemi uzun uzun anlattı, total futbolu adeta içimize işletti. Artık tüm futbolcular, sahanın her yerinde bir görevi olduğunu biliyordu. Savunmacılar hücum, hücumcular da savunma yapması gerektiğinin farkına vardı. Yalnızca top ayağımıza geldiğinde hareketlenmiyorduk, hücumda ve savunmada her an birbirimize yakın oynuyorduk. Bu bizi çok güçlü bir hale getirdi."

"Hem dünya futboluna tempo kazandırdık hem göze daha hoş gelen bir oyun ortaya çıktı. Total futbolun bu kadar muazzam ortaya çıkmasında, muhteşem kadromuzun da payı çok büyüktü. Cruyff, Neeskens, Keizer, Krol... Rinus Michels ve Cruyff, daha sonra Barcelona'ya gitti. Barcelona'nın bugün oynadığı futbolun temelinde ve La Masia'nın kuruluşunda bu iki ismin imzası vardır."

"Ajax, bana göre dünyanın en iyi altyapı sistemidir. Altyapılarda büyük bir disiplin ve çalışma esastır. Çocuklara futbol topuyla tanıştıkları anda itibaren taktik bilgiler aşılanmaya başlar. Belirli bir yaşa geldiklerinde ise artık saha içinde duruşlarından, koşacakları yere kadar her şeyi otomatik bir şekilde yapmaya başlarlar."

"Taktik olarak Hollanda futbolu çok üst düzeyde. Ayrıca altyapılarda aynı teknik adamlarla uzun süre çalışmak da başarının bir başka sebebi. Hollanda futbolu uzun vadeli çalışmanın meyvelerini topluyor. 14-15 yaşındaki çocuklar için Avrupa'nın dev kulüpleri yarışıyor."

"Kendi dönemimdeki ve şu andaki Ajax altyapısı hakkında bir şey söylemem gerekirse; Ajax bizlere hem futbolculuğu öğretti hem de kişilik verdi. Marco van Basten, Frank Rijkaard, Edwin van der Sar ve Clarence Seedorf aklıma gelen ilk birkaç isim."

Sjaak Swart, Wesley Sneijder hakkında ne dedi?

"Sneijder'in babası çok yakın arkadaşım. O dönemde Galatasaray maçlarını elimden geldiği kadar izlemeye çalışıyordum. Sneijder, Galatasaray'ı sahiplendi. Galatasaray'ı evi gibi gördü."

Sjaak Swart Türk futbolcular hakkında ne dedi?

"Şu an bildiğim tek Türk oyuncu Arda Turan, daha önceden ise Hasan Şaş'ı hatırlıyorum. Hasan Şaş'ın futbol tarzı gözüme çok hoş geliyordu. Ama unutamadığım Türk oyuncu ise Metin Oktay'dır."

"Metin Oktay'ın da forma giydiği, Hollanda'nın Türkiye ile tarihinde oynadığı ilk maça, 1958'de tanıklık etmiştim. O yıllarda henüz milli takım forması giymiyordum. Metin Oktay da Türkiye'nin en büyük kozuydu."

"Evimizde oynadığımız maçta penaltı golüyle 1-0 öne geçmiştik ama Metin Oktay iki dakika içinde attığı iki golle Türkiye'yi galibiyete taşımıştı. İnanılmaz bir futbolcuydu. Böyle bir golcüyü hayatım boyunca çok fazla görmedim. Amsterdam Olimpiyat Stadı'nda 60 binin üzerinde taraftarımız vardı ve maç sonunda ben de dahil tüm Hollandalılar, Türk takımını ayakta alkışlamıştık."

"Ajax forması ile Türk takımlarına karşı oynadığım tüm maçları kazandık. "Beşiktaş'ı Türkiye'de benim de bir gol attığım maçta 2-1 yendik. 30 metreden Beşiktaş'a golü atmıştım. Hollanda'da da 2-0 mağlup etmiştik. Fenerbahçe'yi de hem İstanbul'daki olaylı maçta hem de Amsterdam'da 2-0'lık sonuçlarla yenmeyi başarmıştık."

"İstanbul'daki maç öncesinde inanılmaz bir yağmur yağmıştı. Stat zemini balçıkla kaplanmıştı ve maç bir gün sonraya ertelenmişti. Bir gün sonraki maça giderken de takım otobüsümüze bir araba çarptı ve uzun süre trafikte bekledik. Cruyff ve bazı takım arkadaşlarımız kaza yapan arabayı itmişlerdi. Trafikte kalmıştık ve yapacak başka bir şey yoktu. Bir gün sonra da saha zemini hiç iyi değildi, çamurun içinde oynanan maçı da kazanmayı başarmıştık."

Sjaak Swart kimdir?

3 Temmuz 1938'de Hollanda'nın küçük bir balıkçı köyü olan Muiderberg'de doğan Swart, dokuz yaşında Ajax altyapısına girdim. O günden sonra 17'si A takım olmak üzere tam 26 yıl Ajax formasını giydi. 603 maçla kulüp tarihinin en fazla forma giyen oyuncusu oldu. Aynı zamanda en çok gol atan üçüncü ismi konumunda.

Ajax'ın üç yıl üst üste Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası (1971-1972-1973) ve iki yıl üst üste Avrupa Süper Kupası'nı (1972-1973) kazandığı yıllarda forma giyen oyuncu, Mr. Ajax lakabı ile tanınıyor.