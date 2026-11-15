Ajax Efsaneleri, 11 gollü heyecan dolu maçta FC Barcelona Efsaneleri'ne boyun eğdi

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Ajax Efsaneleri, pazar günü Johan Cruijff ArenA'da FC Barcelona Efsaneleri'ne 4-7 mağlup oldu. Hazırlık maçı, her iki kulüpte de futbolcu ve teknik direktör olarak zengin bir geçmişe sahip olan Johan Cruyff'un mirasına adanmıştı.

Ajax adına Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder, Edwin van der Sar, Klaas-Jan Huntelaar, Jari Litmanen ve Patrick Kluivert'ın da aralarında bulunduğu isimler sahaya çıktı. Barcelona tarafında ise Javier Saviola, Éric Abidal, Ruud Hesp ve Ludovic Giuly forma giydi. Litmanen ve Kluivert da bir süre konuk takım adına oynadı.

Ajax, Ronald de Boer'un akıllıca topun üzerinden atlamasının ardından Kluivert'ın şık aşırtma vuruşuyla kısa sürede öne geçti. Mücadeleye tutunan Katalanlar, Aleix Vidal'in golüyle eşitliği sağladı.

Ajax'ın 14 numaralı formayı giyen son oyuncusu Roger García, ardından Barcelona'yı 1-2 öne geçirdi. Frank de Boer'un geriden oyun kurarken yaptığı hatayı iyi değerlendiren Saviola, skoru 1-3'e taşıdı. Oyuna tamamen hâkim olan Barcelona'da Nolito, ArenA'da durumu 1-4 yaptı.

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İlk yarıda tam bir gol yağmuru yaşandı. Huntelaar kafayla farkı 2'ye indirdi, Nolito skoru 2-5'e getirdi. Van der Vaart'ın iyi hazırladığı pozisyonda Huntelaar, ilk yarının sonucunu 3-5 olarak belirledi.

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İkinci yarıya iyi başlayan Ajax'ta Ryan Babel ve Derk Boerrigter, elverişli pozisyonlardan yararlanamadı. Siem de Jong, karambolde attığı golle skoru 4-5'e getirdi. Boerrigter'in eşitliği sağlama fırsatında ise Barcelona kalecisi Jesús Mariano Angoy gole izin vermedi.

Barcelona, maçın son bölümünde Ajax ile arasındaki farkı açtı. Saviola skoru 4-6'ya taşırken 4-7'lik gol Cristian Tello'dan geldi. Son dakikalarda çok sayıda oyuncu değişikliği yapılsa da skor değişmedi. Son düdük, 84 dakikalık oyunun ardından çaldı.

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Ajax Efsaneleri kadrosu (ilk yarı): Van der Sar; Winter (Van Rhijn 23'), Vertonghen, F. De Boer (Tahamata 22'), Rob Witschge (Emanuelson 23'); Schöne, Sneijder (Dani 34'), Litmanen (Van der Vaart 34'); R. de Boer (Maduro 34'), Kluivert (Huntelaar 34'), Richard Witschge (Babel 23')

Ajax Efsaneleri kadrosu (ikinci yarı): Van der Sar; Van Rhijn, Maduro, Vertonghen, Emanuelson; Schöne (Enoh 50'), Dani (De Jong 47'), Van der Vaart; Tahamata (Boerrigter 47'), Huntelaar (Mido 47'), Babel

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FC Barcelona Efsaneleri kadrosu (ilk yarı): Angoy; Vidal, Valiente, Abidal, Barjuán (Montoya 29'); Trashorras, García, Giuly; Saviola, Krkic, Nolito

FC Barcelona Efsaneleri kadrosu (ikinci yarı): Hesp (Angoy 49'); Vidal, F. De Boer, Abidal, Montoya; Trashorras, Witschge, R. de Boer; Tello, Kluivert, Nolito.