Peer Koopmeiners, AZ'nin Ajax deplasmanında aldığı 1-0'lık yenilgiden büyük hayal kırıklığı duyuyor. Alkmaar ekibinin kaptanı, maçın ardından ESPN'e yaptığı açıklamada takımının Johan Cruyff Arena'da galibiyeti hak ettiğini söyledi.

Koopmeiners maçın ardından, "Bence daha fazlasını hak etmiştik. Bu kadar erken 1-0 geriye düşmek üzücü. Buraya büyük bir özgüvenle geldik, gerçekten öyleydi" dedi.

Ajax, Tolu Arokodare'nin kafa golüyle öne geçti. Sonrasında iki takım da fırsatlar yarattı ancak başka gol olmadı. "İlk bölüm dışında bunu sahada da gösterdik. Kazanmayı hak etmiştik."

"Burada maça girmen gerektiğini de biliyorsun elbette. Üzücü, çünkü bu birkaç haftadır üst üste başımıza geliyor ve buna hiç gerek yok. 1-0'dan sonra ne kadar rahat futbol oynadığımızı ve burada ne kadar baskın olduğumuzu hemen görüyorsunuz."

AZ, Eredivisie'deki son dört maçının hiçbirini kazanamadı. Ajax yenilgisinden önce FC Twente'ye (0-2) kaybetti, SC Cambuur deplasmanında (2-2) şansının da yardımıyla berabere kaldı ve Feyenoord'a (2-0) yenildi. AZ böylece beşinci sıraya geriledi.

Koopmeiners sorunun nerede olduğunu biliyor: "Gerçekten kalenin önüne gitmek, o golleri atmak şu anda biraz zor geliyor. Gol atmak için ceza sahasına oyuncu sokmalısın, bu kadar basit. Bu konuda yeterince istekli değiliz."

"Kanatlardan oldukça iyi ilerliyoruz ama o sırada ceza sahasındaki oyuncu sayımız yeterli olmuyor. Sonlara doğru yeterliydi, o zaman da golü atmalısın. Bence fırsatlar yakaladık. Dediğim gibi, nihayetinde kazanmayı hak ediyorsun."

Koopmeiners fazla endişelenmiyor: "Topu ileriye taşımaya çalışıyorum, sonra onların topu ağlara göndermesi gerekiyor. Bunu gerçekten yapabilirler; sezon başında bunu fazlasıyla gösterdik."

"Bunun özgüvenle de ilgisi var, o da yeniden gelişmeli. Ama sonuçta böyle bir maçı bitirmen gerekir" diyen Koopmeiners, şimdi özel bir maça hazırlanabilir. Kardeşi Teun'un formasını giydiği Juventus, UEFA Avrupa Ligi maçı için Perşembe günü Alkmaar'a gelecek.