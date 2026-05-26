"Ajax, Daley Blind ve Míchel'in yanı sıra Girona'nın MVP'sini de kadrosuna katmak istiyor"

Girona hakkında yazan yerel gazeteci Ivan Quirós, Viktor Tsygankov'un Ajax'ın ilgisini çektiğini bildirdi. Ukrayna'dan gelen haberlere göre bu söylenti birçok kaynak tarafından doğrulandı.

Tsygankov'un bu yaz Girona'dan ayrılma ihtimali yüksek. 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun sözleşmesi sadece bir yıl daha devam ediyor ve LaLiga2'de oynamaya devam edeceği pek olası görünmüyor.

Daha önce Girona'nın savunma oyuncusu Daley Blind ve teknik direktör Míchel'in Ajax ile anılmasının ardından, Quirós Pazartesi günü Tsygankov'un da listeye eklendiğini açıkladı.

Míchel Ajax'a gelirse, Blind ve Tsygankov'u da kesinlikle kadroya katmak isteyecektir. Tsygankov, bu sezon 34 resmi maçta 7 gol ve 5 asist kaydetti.

Genellikle güvenilir kaynaklara sahip gazeteci Serhiy Tyshchenko, Quirós'un haberini doğruluyor, ancak aynı zamanda 65 kez milli olan oyuncunun Major League Soccer veya Süper Lig'e de gidebileceğini yazıyor.

2023 yazında PSV, Tsygankov'u kadrosuna katmak istedi, ancak oyuncu sonunda sadece 5 milyon euroya Girona'ya transfer oldu.

Orada resmi 119 maçta 20 gol ve 23 asistle kariyerine son vermiş görünüyor. Transfermarkt'a göre Tsygankov'un şu anki değeri 15 milyon euro.