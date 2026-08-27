Ajax, Viktor Tsygankov'u Girona'dan dikkat çekici derecede düşük bir bedelle kadrosuna kattı. De Telegraaf'a göre, teknik direktör Jordi Cruijff'un bu transferdeki tutumuna övgüler yağdırılırken, Amsterdam ekibi Ukraynalı kanat oyuncusu için yalnızca 3,5 milyon euro garanti ücret ödüyor. Oyuncunun piyasa değerinin ise 15 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.

Tsygankov'un gelişi perşembe öğleden sonra Ajax tarafından resmen açıklandı. 28 yaşındaki kanat forvet, Amsterdam'da üç sezonluk sözleşmeye imza attı ve bu anlaşmayla 2029 yazına kadar Johan Cruijff ArenA'ya bağlandı.

Teknik direktör Míchel Sánchez için bu transfer, eski bir tanıdıkla yeniden buluşma anlamına geliyor. Tecrübeli çalıştırıcı, 2023'ten itibaren Girona'da Tsygankov ile birlikte çalıştı ve bu sayede hücum oyuncusunun özelliklerini iyi tanıyor.

Artık Ajax ile Girona arasındaki mali anlaşmanın daha fazla detayı da belli oldu. De Telegraaf'a göre sabit transfer bedeli 3,5 milyon euro, ancak bu rakam bonuslarla birlikte en fazla 4,5 milyon euroya çıkabiliyor.

Ajax bu bedel karşılığında Tsygankov'un transfer haklarının yüzde 90'ını alıyor. Girona kalan yüzde 10'u elinde tutuyor, böylece İspanyol kulübü olası bir gelecekteki transferden pay almaya devam edebilecek.

De Telegraaf, anlaşmanın şartları nedeniyle Jordi Cruijff için "usta işi bir pazarlık örneği" ifadelerini kullanıyor. Ajax'ın teknik direktörü, Tsygankov'u tahmini piyasa değerinin işaret ettiğinden çok daha düşük bir bedelle Amsterdam'a getirmeyi başardı.