Menno Geelen, Jordi Cruijff'un Ajax'ta futbol direktörü olarak ağırlıklı biçimde kendi rotasını çizdiği yönündeki görüşe katılmıyor. Genel müdür, De Telegraaf'a verdiği röportajda bu algıyı açık bir dille reddederken, Cruijff'u tam aksine bir takım oyuncusu olarak nitelendiriyor.

Geelen böylece, Het Parool'un temmuz başında Cruijff'un çalışma şekli hakkında yayımladığı sert bir habere dolaylı olarak yanıt vermiş oldu. Söz konusu haberde futbol direktörü, mevcut organizasyondan büyük ölçüde kendini izole etmiş ve ağırlıklı olarak kendi güvendiği isimlerle çalışan bir yalnız figür olarak tasvir edilmişti. Kulübün on mevcut ve eski çalışanı, gazeteye yaptıkları açıklamada kendilerinin oyun dışı bırakıldığından şikâyet etmişti.

Geelen'e göre bu, onun her gün bizzat gördükleriyle örtüşmüyor. “Ben bu algıya katılmıyorum” diyor. “Jordi tam aksine bir takım oyuncusu. Son aylarda kendisiyle neredeyse her gün, çok çeşitli konular hakkında konuştum.”

Geelen, Cruijff'un Ajax içinde farklı isimlerle yoğun şekilde çalıştığını vurguluyor. “Jordi, mali işler direktörümüz Shashi Baboeram Panday ile de çok sık görüşüyor. Ayrıca teknik menajer olarak gelişim gösteren Daniel de Ridder ile Siem de Jong'u da sürece dahil ediyor.”

Cruijff'un teknik ekip ve denetim kurulu ile de sık temas halinde olduğu belirtiliyor. “Jordi, teknik direktörle, ekipteki diğer isimlerle ve futbol komiseriyle de çok sık fikir alışverişi yapıyor” diyen Geelen, böylece Cruijff'un ağırlıklı olarak tek başına hareket ettiği yönündeki görüşten uzak duruyor.

Bu yaz çok sayıda yeni oyuncunun gelmesi, 2023'te futbol direktörü olarak Amsterdam'a neredeyse tamamı başarısız olan on iki oyuncu getiren Sven Mislintat ile kıyaslamalara da yol açtı. Geelen ise bu karşılaştırmanın yerinde olmadığını düşünüyor. “Mislintat dönemi kapsamlı şekilde değerlendirildi, dışarıdan da incelendi. Buradan çıkan sonuçlardan biri, organizasyon içindeki futbol aksının düzenli olmadığıydı. Bu sorun ele alındı.”

Geelen'e göre o günden bu yana transfer süreci de değişti. “Tüm transfer süreci de mercek altına alındı ve iyileştirildi. Ben Mislintat döneminde ticari direktör olarak belki farklı bir sorumluluğa sahiptim, ama yine de kendimi sorumlu hissediyordum.”