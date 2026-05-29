"Ajax, çok aranan üst düzey yetenek için FC Barcelona'yı geride bırakmak için acele ediyor"

Danimarkalı Tipsbladet gazetesinin haberine göre, Ajax, Mikkel Bro Hansen'e ciddi bir ilgi gösteriyor. Amsterdam ekibi, ciddi bir rekabetle karşı karşıya kalacak; zira FK Bodø/Glimt'in 17 yaşındaki üst düzey yeteneği, FC Barcelona, Manchester City, Chelsea, Juventus ve Newcastle United gibi bir dizi Avrupa devinin radarında yer alıyor.

Bro Hansen, uzun süredir İskandinavya'daki neslinin en büyük yeteneklerinden biri olarak görülüyor. Merkez forvet, 2025'in başında AGF'den Bodø/Glimt'e transfer oldu ve burada hemen büyük bir etki yarattı.

Tipsbladet'e göre FC Barcelona, genç forvetin gelişimini yakından takip ediyor. Katalanlar, şu anda U17 Avrupa Şampiyonası'nda onu dikkatle izliyorlar. Bro Hansen, açılış maçında Karadağ'a karşı (2-1) attığı golle hemen adından söz ettirdi.

Ajax da Danimarkalı genç milli oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor. Ancak Amsterdam ekibi, birçok Avrupa'nın önde gelen kulübünün Bro Hansen'i yakından değerlendirmek için gençlik turnuvasına scoutlar gönderdiği için büyük bir zorlukla karşı karşıya.

Forvet, şu anda Danimarka U17 takımında kaptanlık kolunu takıyor ve uluslararası düzeyde de büyük bir etki yaratıyor. On dört genç milli maçta on iki gol attı, üstelik tüm maçlarda tam süre oynamadı.

Bro Hansen, Bodø/Glimt'te de kendini açıkça gösteriyor. Norveç'e geldiğinden bu yana A takımda 12 maçta forma giydi ve bu maçlarda 7 gol attı, ayrıca 3 asist yaptı.

Bro Hansen'in Bodø/Glimt ile sözleşmesi sadece bir yıl daha devam ediyor. Bu nedenle Norveç şampiyonu, bu üst düzey yetenek için en yüksek bedeli talep edemeyecek.