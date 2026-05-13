"Ajax, Christian Eriksen'i değil, Wolfsburg'dan başka bir tanınmış ismi kadrosuna katmak istiyor"

Önde gelen Hırvat gazetesi Jutarnji'nin haberine göre, Lovro Majer, Ajax da dahil olmak üzere çeşitli Avrupa kulüplerine transfer olabilir.

28 yaşındaki Majer, Wolfsburg ile küme düşmeme mücadelesi veriyor, ancak arka planda ayrılık hazırlıklarını sürdürüyor.

Volkswagen Arena'da 38 kez Hırvatistan milli forması giyen oyuncu, 2028 ortasına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak Majer'in bu sözleşmeyi sonuna kadar yerine getireceği pek olası görünmüyor.

Sol ayaklı oyuncu, Wolfsburg'daki mevcut rolünden memnun değil. Kulüp küme düşerse, Majer'in kalması zaten mümkün olmayacak.

Majer, Ajax, Como 1907, Eintracht Frankfurt, Napoli ve Villarreal'in ilgisini çekiyor. Wolfsburg, bir zamanlar Luka Modric'in en büyük halefi olarak gösterilen orta saha oyuncusu için 10 ila 12 milyon euro talep ediyor.

Majer bu potansiyelini hiçbir zaman gerçekleştiremedi, ancak Dinamo Zagreb, Stade Rennes ve Wolfsburg gibi kulüplerde şimdiye kadar başarılı bir kariyer geçirdi.

Alman kulübü, 2023 yılında Fransa'dan 25 milyon avroya transfer ettiği Majer'den her halükarda zarar edecek gibi görünüyor.