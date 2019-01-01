Ajax - Chelsea maçı hangi kanalda? Saat kaçta (23 Ekim Çarşamba)
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Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezonun yarı finalisti Ajax, Chelsea'yi konuk edecek.
Hollanda ekibi bu sezon da Devler Ligi macerasına çok iyi başladı ve iki maçını da kazandı. Chelsea ise geride kalan iki haftada üç puan topladı.
23 Ekim Çarşamba günü Saat 19:55'te başlayacak olan bu zorlu mücadele beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler:
Ajax: Onana; Dest, Veltman, Blind, Tagliafico; Martínez, Van de Beek, Alvarez; Ziyech, Tadic, Promes
Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Zouma, Tomori; James, Kovacic, Jorginho, Alonso; Willian, Abraham, Mount