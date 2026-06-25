Almanya’dan ilginç bir söylenti: Westdeutsche Allgemeine Zeitung gazetesine göre Ajax, Julian Brandt’a Amsterdam’a gelmesi için teklifte bulundu. 30 yaşındaki oyun kurucu, Borussia Dortmund’dan ayrılmasının ardından serbest oyuncu statüsünde.

Brandt’ın Dortmund’dan ayrılması bir dönemin sonu anlamına geliyor. Alman oyuncu, Die Schwarzgelben formasıyla tam 307 maça çıktı, ancak iki taraf arasındaki uzun süreli işbirliği artık sona eriyor.

Serbest oyuncu statüsündeki 48 kez Almanya milli forması giymiş olan oyuncu, birçok kulübün ilgisini çekiyor. Büyük isimleri hedeflediği bilinen teknik direktör Jordi Cruijff de bu tecrübeli oyuncudan oldukça etkilenmiş durumda.

"Kısa bir süre önce Brandt'ın oldukça şaşırtıcı bir teklif aldığı söyleniyor," diye yazıyor yerel gazete. "Editör ekibimizin edindiği bilgilere göre, Ajax, oyuncunun menajer ekibiyle temasa geçti."

Ajax’ın, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Brandt’a bir transfer konusunda ne düşündüğünü sormuş olduğu belirtiliyor. Ancak bu noktada, son zamanlarda sıkça gündeme gelen bir sorun ortaya çıkıyor: maaş maliyeti.

WAZ gazetesi, “Özellikle Brandt’ın son dönemde Dortmund’da aldığı maaş (sezon başına yaklaşık sekiz milyon euro), Amsterdam ekibinin mali imkânlarını büyük ölçüde zorlayacaktır” diye tahmin ediyor.

Söylentilere göre, İspanya ve İtalya’dan bazı kulüpler de sözleşmesi sona eren Brandt’a ilgi göstermiş. Ayrıca, Bundesliga’da daha uzun süre kalması da ihtimal dışı değil.