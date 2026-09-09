“Ajax bu oyuncuyla yollarını ayırmalı ve ona uygun bir görev teklif etmeli”

Henk Spaan, Steven Berghuis'in bu sezon Ajax için hâlâ ne kadar faydalı olabileceğinden şüphe duyuyor. Köşe yazarı bunu Het Parool'daki köşesinde yazdı. Spaan, kulüp yönetimine sol ayağını etkili kullanan oyuncuya uygun başka bir görev teklif etmesini tavsiye ediyor.

Ağustos ayının sonunda Voetbal International , Ajax'ın Berghuis'in ayrılığına açık olduğunu, ancak bunun için kendisine iyi bir teklif yapılması ve tecrübeli oyuncunun da kişisel şartlarda anlaşmaya varması gerektiğini yazmıştı. Berghuis'e gerçekten ilgi olup olmadığı ise bilinmiyor.

Ancak Spaan, Ajax'a 34 yaşındaki hücum oyuncusunu kulüpte tutmasını öneriyor. Köşe yazarı, “Geçen sezon Berghuis, FC Twente karşısında puan kaybının ardından yaptığı dikkat çekici açıklamayla iz bıraktı. ‘Bu kadro yeterince iyi değil.’ Jordi Cruijff'un transfer ettiği oyuncular ve onların ortalama seviyeleri göz önüne alındığında, Berghuis haklıydı” diye yazdı.

Spaan, “Bu, onun A takımındaki süresinin aşağı yukarı sona erdiği gerçeğini değiştirmiyor” derken, Berghuis'in futbolcu olarak en iyi dönemini geride bıraktığı görüşünü savunuyor. “PSV'ye karşı oynamak, Telstar'dan bir oyuncuyu geçmekle aynı şey değil. Yetersiz kaldığı ilk an, bir depar ve Bouwman'ın pasının ardından sağ kanat oyuncusunun topu kontrol etmek için fazla zamana ihtiyaç duymasıydı.”

Saatte küçük bir yarım saat kalmışken Berghuis, Ajax'ı derbide 2-1 öne geçirme fırsatını değerlendiremedi; bunu Spaan da gördü. “Beklentiyi karşılamadığı ikinci an ise Brandt'ın kaleye vurduğu ve Berghuis'in topu içeri yuvarlayabileceği pozisyondu. Bu yüzden benim görüşüm şu: kadro yapılanmasına devam edin ve ona uygun bir görev teklif edin. Zekâ bir meziyettir, özellikle futbolda.”

Teknik direktör Míchel'in şu anda sağ kanat pozisyonu için tercih edebileceği dört seçenek bulunuyor. Berghuis ve Victor Edvardsen'in yanı sıra yeni transfer Viktor Tsygankov da sağ kanat forveti olarak çok iyi oynayabiliyor. Şu anda sakat olan Rayane Bounida da geçen sezon bu pozisyonda düzenli olarak süre almıştı.

Ajax'ı cumartesi günü Eredivisie'de Fortuna Sittard deplasmanı bekliyor. Amsterdam ekibi şu anda yedinci sırada yer alıyor, ancak Willem II ile oynanacak erteleme maçları da hâlâ bulunuyor.