Ajax bu konuda oldukça kararlı ve Real Madrid formasıyla 214 maça çıkan oyuncu hakkında görüşmeler yürütüyor

Marca'nın genellikle güvenilir bir muhabiri olan Matteo Moretto, Perşembe öğleden sonra bir radyo programında Ajax'ın Dani Ceballos'a çok ciddi bir ilgi duyduğunu bildirdi.

Moretto, Ajax'ın bu yaz kulüpten ayrılması kesin olan İspanyol orta saha oyuncusunun transferi konusunda Real Madrid ile görüşmeler yaptığını bile iddia ediyor.

Ceballos, bu sezonun başında Real Madrid formasıyla düzenli olarak sahaya çıkıyordu, ancak birkaç ay önce yaşadığı baldır sakatlığının ardından bir daha kadroya geri dönmedi.

İspanya milli takımında 13 kez forma giyen oyuncu, Real Madrid formasıyla toplam 214 maça çıktı. Kulüp tarafından iki kez kiralandı; sırasıyla Arsenal ve Real Betis'e.

Orta saha oyuncusunun İspanya'nın başkentindeki kulüple 2027 ortasına kadar sözleşmesi bulunuyor. Transfermarkt'a göre piyasa değeri 8 milyon euro. Ceballos 29 yaşında.