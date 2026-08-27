Ajax, bol gollü geçen maçta Sion'u mağlup ederek Konferans Ligi'nin lig aşamasına yükseldi

Ajax, perşembe akşamı Konferans Ligi lig aşamasına yükseldi. Amsterdam ekibi, Johan Cruijff ArenA’da FC Sion’u 5-3 mağlup ederek ilk maçtaki 2-4’lük galibiyetini oldukça ikna edici şekilde tamamladı, ancak teknik direktör Míchel Sánchez’in takımı devre arasından önce Ajax’ın hatta geri düştüğü dikkat çekici derecede zorlu bir bölüm yaşadı.

Sánchez, daha önce yalnızca sonradan oyuna girerek forma giyen Wolverhampton Wanderers’tan kiralık santrfor Tolu Arokodare’ye Ajax formasıyla ilk kez ilk 11’de şans verdi. Nijeryalı oyuncu hücum hattını on yedi yaşındaki Abdellah Ouazane ve Steven Berghuis ile oluştururken, Julian Brandt yine orta sahada başladı ve Oscar Gloukh kulübede yer aldı.

Ajax maça rüya gibi başladı ve henüz 33. saniyede öne geçti. Brandt, 10. saniyede gole çok yaklaşırken, hemen ardından kullanılan kornerde dönen topu tamamlayan Youri Baas skoru 1-0 yaptı. Böylece savunmacı, Andy van der Meijde’ye ait olan ve 2003’ten bu yana duran Ajax’ın bu yüzyıldaki en hızlı Avrupa golü rekoruna ortak oldu.

Ev sahibi ekip ilk etapta işi kolayca koparacak gibi görünse de FC Sion, 19. dakikada Winsley Boteli ile sürpriz şekilde eşitliği sağladı. Bundan kısa süre önce Marc-André ter Stegen, yakın mesafeden gelen bir kafa vuruşunda çok kritik bir kurtarış yapmıştı; beraberlik golünden birkaç dakika sonra ise Youri Regeer sakatlanarak kenara geldi ve yerini Jorthy Mokio’ya bıraktı.

Ajax, 29. dakikada Ouazane ile yeniden öne geçtiğini düşündü ancak pozisyonun öncesinde hücumda Berghuis ofsayttaydı. Kısa süre sonra ise Amsterdam ekibi için işler tamamen tersine döndü: Ter Stegen bir ortayı acemice elinden kaçırdı ve Boteli ikinci golünü atarak bunu değerlendirdi. Böylece Sion skoru 1-2’ye getirdi ve iki maç üzerinden fark bir anda tek gole indi.

Ancak Ajax’ın geride kalması uzun sürmedi. Davy Klaassen, üç dakika sonra skoru 2-2’ye getirdi ve Ajax formasıyla Avrupa kupalarındaki 20. golünü atarak Johan Cruyff ve Jari Litmanen’den sonra bu sınıra ulaşan üçüncü Ajax oyuncusu oldu. İlk yarının uzatma anlarında ise Tolu, zorlanarak yaptığı istemsiz kontrolün ardından dar açıdan sert bir vuruşla ağları bularak Amsterdam ekibini yeniden öne geçirdi.

İkinci yarıda Ajax açık biçimde vites yükseltti. Tolu önce direğe takıldı, ancak 51. dakikada Ouazane ile Brandt arasındaki şık kombinasyonun ardından gecenin ikinci golünü attı. Dört dakika sonra ev sahibi ekip farkı daha da açtı; devre arasında etkisiz kalan Steven Berghuis’in yerine oyuna giren Oliver Edvardsen, sol kanattan gelişen atakta topu ağlara göndererek skoru 5-2 yaptı.

Tolu, bir saatin ardından alkışlar eşliğinde oyundan alınarak yerini Marcos Leonardo’ya bıraktı; Klaassen ile Brandt da kenara geldi. Edvardsen daha sonra 6-2’yi bulduğunu düşündü, ancak ikinci golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

90. dakikada Sion bir gol daha buldu; Caio Henrique acemice top kaybederek bir kontra atağın başlamasına neden oldu ve Boteli, Dies Janse’yi kolayca geçip skoru 5-3 yaparak hat-trick’ini tamamladı. Bu gol, toplamda 9-5’lik skorla Konferans Ligi lig aşamasına katılmayı garantileyen Ajax’ın turunu değiştirmedi.