"Ajax, bir zamanlar devasa bir yetenek olarak anılan bir oyuncuyu gözüne kestiriyor"

Nicolo Schira’nın haberine göre Ajax, Mario Stroeykens ile ilgileniyor. RSC Anderlecht’in 21 yaşındaki yetenekli oyuncusu, kulüpten ayrılabilir.

Stroeykens, forvet olarak da oynayabilen bir ofansif orta saha oyuncusu. Belçika genç milli takımında forma giyen oyuncu, Anderlecht'in altyapısından yetişti ve A takımda 150'den fazla maça çıktı.

En parlak döneminde Stroeykens'in piyasa değeri 14 milyon avro idi. Transfermarkt'a göre şu anda bu rakam 4,5 milyon avroya düşmüş durumda. Son yıllarda sık sık sakatlıklarla boğuştu.

Geçen sezon Stroeykens, kas sakatlıklarından oldukça fazla etkilendi. Bu nedenle Anderlecht formasıyla sadece yirmi maça çıkabildi. Sadece bir kez gol attı.

Ajax'ın yanı sıra İtalyan Parma kulübü de bu orta saha oyuncusuyla ilgileniyor. Görünüşe göre oyuncu, her halükarda Belçika kulübünden ayrılacak.

Stroeykens, Brüksel ekibi için toplamda 162 kez forma giydi. Bu maçlarda on yedi gol attı ve on altı asist yaptı.