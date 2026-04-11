Ajax, bir oyuncuyu satmaya çok yakın: Oyuncu 8 milyon euroya takımdan ayrılmak üzere

Chuba Akpom'un Ajax'tan Ipswich Town'a kalıcı olarak transfer olma ihtimali giderek artıyor. 30 yaşındaki forvet, bu sezon Championship kulübü tarafından kiralanmış durumda, ancak Ipswich'in ligden yükselmesi halinde kulüp Akpom'u zorunlu olarak satın almak zorunda kalacak. Cumartesi öğleden sonra Norwich City'yi 2-0 mağlup eden Ipswich, şu anda ikinci sırada yer alarak yükselme potasında bulunuyor.

Akpom, 2023 yılında Ajax tarafından Middlesbrough'dan 12 milyon euroya transfer edilmişti. Sonraki sezonlarda Amsterdam ekibi için 68 resmi maça çıktı: 23 gol, 4 asist.

2025 kışında Akpom, altı aylığına Lille OSC'ye kiralandı. Geçtiğimiz yaz Johan Cruijff ArenA'ya geri döndü, ardından Ajax onu yeniden kiraladı: bu sefer Ipswich'e.

Prensipte Akpom, Ipswich'in Championship'ten Premier League'e yükselmediği sürece bu sezonun ardından Amsterdam'a geri dönecek. Aksi takdirde kulüp, onu 8 milyon euroya kesin olarak transfer etmek zorunda kalacak. Bu durumun gerçekleşeceği giderek daha olası hale geliyor.

Cumartesi günü, Akpom'un tüm maç boyunca yedek kulübesinde kaldığı maçta Ipswich, Norwich'i 2-0 mağlup etti. Rakibi Millwall ise bir gün önce West Bromwich Albion'a karşı puan kaybetti (0-0) ve bu nedenle Ipswich şu anda Championship'te ikinci sırada yer alıyor.

Bu sıra, sezon sonunda Premier League'e doğrudan yükselme hakkı anlamına geliyor. Lider Coventry City on puan önde, üçüncü sıradaki Millwall ise iki puan geride. Ayrıca Ipswich'in hem Coventry hem de Millwall'a göre iki maç eksiği var.

Bu yaz Amsterdam'da Akpom sayesinde kasaların çınlama ihtimali giderek artıyor. Bu arada, Ipswich'in bu transferden ne kadar memnun olacağı da merak konusu: Akpom bu sezon 29 resmi maçta forma giydi, bunlardan 9'unda ilk 11'de yer aldı, ancak sadece 2 gol attı ve 1 asist yaptı.