Ajax, Marouane Bentaleb'e ilk sözleşmesini teklif etti; kulüp bunu kendi kanalları aracılığıyla duyurdu. Böylece 16 yaşındaki savunma oyuncusu ve orta saha oyuncusu, 2029 yılının ortasına kadar Johan Cruijff ArenA'da kalacak.

"Marouane, orta sahada da oynayabilen modern bir defans oyuncusu. Topa hakimiyeti çok iyi ve oyuna karşı iyi bir sezgisi var," diyor Beuker kulübün kanallarında.

"İleri savunma yapmaya cesaret ediyor ve bu nedenle genellikle ileriye doğru çözümleri tercih ediyor," diye devam etti futbol direktörü. Rotterdam doğumlu Bentaleb, Sparta'dan transfer olduktan sonra 2024 yılından beri Ajax'ın altyapısında oynuyor.

Bentaleb, Ajax'ta teknik direktör Stan Bijl'in yönetimindeki U17 takımının kaptanı. Bu genç takım, 4, 5 ve 6 Nisan tarihlerinde Olympia Future Cup'ın on dördüncü edisyonunda mücadele edecek.

"U17 takımının kaptanı olarak lider bir oyuncu haline geldi ve bu sayede hem saha içinde hem de saha dışında etki yaratıyor; bu, küçümsenmemesi gereken bir nitelik," diye genç oyuncuyu övüyor Beuker.

Bentaleb, Fas genç milli takımında forma giyen bir oyuncu. Kuzey Afrika ülkesinin U17 takımında üç maçta forma giydi. Daha önce Fas'ın U15 takımında da forma giymişti.

"Bu çizgisini sürdüreceğine ve profesyonel futbola doğru gelişmeye devam edeceğine güveniyoruz," diye ekliyor Beuker.

Ky-an Martis

Günün ilerleyen saatlerinde Amsterdam ekibi, Ky-an Martis ile sözleşme imzaladığını da duyurdu. 15 yaşındaki savunma oyuncusu ve Hollanda genç milli takımı oyuncusu da Sparta'dan transfer edildi. Beuker: "Ky-an, U16 takımında iyi bir gelişim gösterdi ve oyun tarzımızda bir savunma oyuncusunda aradığımız özellikleri sergiliyor."

"Ky-an fiziksel olarak güçlü, topla rahat ve futbol sahasında doğru kararlar verebilen bir oyuncu; bu sayede pas ve dripling yetenekleriyle oyun kurma aşamasında boşlukları değerlendirebiliyor. Önümüzdeki yıllarda akademimizde kendini daha da geliştireceğine inanıyoruz ve Ajax'taki sonraki adımlarını sabırsızlıkla bekliyoruz."