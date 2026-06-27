Ajax bir anlaşmaya vardı ve maaşında önemli bir kesintiye razı olan büyük bir ismi kadrosuna kattı

Ajax, Caio Henrique ile kişisel olarak anlaşmaya vardı. Uzun bir süre Amsterdam ekibi ile Brezilyalı bek arasında bir uzlaşma sağlanamayacak gibi görünüyordu, ancak ESPN’in haberine göre yine de bir anlaşma imzalandı.

Teknik direktör Jordi Cruijff, geçen hafta AS Monaco ile 10 milyon euro tutarında bir anlaşmaya varmıştı.

ESPN'e göre, belirli bonuslar elde edilmesi halinde bu tutar 14 milyon avroya kadar çıkabilir.

Henrique’nin bu hafta sonu Hollanda’nın başkentine gelmesi bekleniyor. Orada sağlık kontrolünden geçecek ve Ajax ile sözleşmeye imza atacak.

Geçen hafta Míchel ve Cruijff, Henrique’yi ikna etmek için onunla sık sık görüştü ve sonunda başarılı oldular. Zira Monaco’nun teknik direktörü Filipe Luis, onu takımda tutmak istiyordu.

Spor kanalına göre Henrique, maaşında önemli bir kesintiye gidecek. Ne kadar kazanacağı ise bilinmiyor.

Henrique, Atlético Madrid’den transfer edildiği Monaco’da altı yıl forma giydi ve burada takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. 211 resmi maçta forma giyen Henrique, üç gol attı ve 41 asist yaptı.