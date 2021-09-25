Ajax - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda?
Geçtiğimiz sezonu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı sağlayan Beşiktaş, C Grubu'ndaki ilk maçında Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olmuştu.
Siyah-beyazlılar, 28 Eylül Salı günü gecesi Hollanda futbolunun lokomotif ekibi Ajax'a konuk olacak.
Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ saat 19.45'te başlayacak ve Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.
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Ajax - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
Ligde Altay karşısında 11 eksikle çıkan Beşiktaş'ta sakatlar kervanına Pjanic, Atiba, Salih ve Oğuzhan'da eklendi. Beşiktaş'ın Salı akşamı Ajax karşısında yer vermesi beklenen muhtemel ilk 11 şu şekilde:
Beşiktaş: Ersin, Rıdvan, Serdar, N'Sakala, Rosier, Josef, Salih, Can, Gökhan, Kenan, Batshuayi.
Ajax hız kesmeden ilerliyor
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Ajax, Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) Fortuna Sittard'ı 5-0 yendi.
Eredivisie'nin zirvesindeki Ajax, 6. haftanın açılış maçında Fortuna Sittard'a konuk oldu. Ajax, Berghuis'in 11, Mazraoui'nin 27, Tadic'in 38, Kudüs'ün 72 ve Tagliafico'nun 77. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.
Arka arkaya 4. galibiyetini alan lider Ajax, puanını 16'ya yükseltti. Bir maç eksiği bulunan Fortuna Sittard ise 4 puanda kaldı.
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