Ajax, beklenmedik bir anda hedefine ulaştı ve 20 milyonluk bonservis bedeli konusunda anlaşmaya vardı

Fabrizio Romano'nun haberine göre Ajax, Tolu Arokodare transferine çok yakın. MARCA geçen hafta Ajax'ın Wolverhampton Wanderers'ın forvetini yakından takip ettiğini yazmıştı, ancak artık oyuncunun gerçekten Amsterdam'a gelmesi bekleniyor.

Ajax, Wolverhampton ile 22 milyon avroluk satın alma opsiyonunu içeren kiralık transfer konusunda anlaşmaya vardı. Söz konusu madde zorunlu satın alma opsiyonu değil.

Romano'ya göre Arokodare, Amsterdam kulübü içinde mutlak öncelik olarak görülüyordu. Ajax ile Wolverhampton şu anda anlaşmanın son detaylarını netleştiriyor. Ben Jacobs'a göre Ajax ayrıca bir kiralama bedeli ödeyecek ve oyuncunun maaşının tamamını üstlenecek.

Geçen hafta pazartesi günü Arokodare, İngiltere'de gündem olmuştu. Wolverhampton antrenmanında işler tamamen kontrolden çıktı. Yerel gazete Wolverhampton Express and Star'ın aktardığına göre durum öyle bir noktaya geldi ki antrenman iptal edilmek zorunda kaldı.

Wolves'un yeni menajeri, kısa süre önce Arokodare'ye artık A takımla hoş karşılanmadığını bildirdi. Bu haber, buna rağmen Compton Park'taki antrenman sahasına gelen Nijeryalı oyuncu tarafından iyi karşılanmadı.

Bunun ardından bir çatışma çıktı ve Championship ekibi antrenmanı iptal etme kararı aldı. Bir gün sonra, Arokodare'nin tesise yeniden istenmeden gelmesini önlemek için güvenlik görevlileri devreye sokuldu.

Arokodare, geçen sezon 18 yaşındaki takım arkadaşı Mateus Mané ile yaşadığı bir sürtüşmenin ardından disiplin cezası almıştı. Olay, West Ham United'a 4-0 kaybedilen maçın ardından soyunma odasında yaşandı. Kaynaklara göre bu olayda tek agresif taraf Arokodare'ydi.

25 yaşındaki forvet, geçen yaz KRC Genk'ten 26 milyon karşılığında transfer edilmişti. Arokodare, geçen sezon Wolverhampton formasıyla 36 maça çıktı. 6 gol atarken 2 de asist yaptı.



