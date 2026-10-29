Bayern Münih, Nairobi'deki Raila Odinga International Stadium at Talanta Sports City'nin açılış maçında Ajax'a karşı oynamak için beş milyon euro alacak. TZ München, Absolut Bayern'in ardından, Der Rekordmeister'in cazip mali şartlar nedeniyle teklifi kabul ettiğini bildirdi. Kenya medyasına göre Ajax ise bunun (yaklaşık) yarısıyla yetinecek.

Ajax ile Bayern, kış arasına denk gelen 5 Ocak 2027'de Kenya'nın başkentinde karşı karşıya gelecek. 60 bin seyirci kapasiteli stadyum, 2027 Afrika Uluslar Kupası için belirlenen maç yerlerinden biri.

TZ, Bayern'in yılbaşından hemen sonra sıkışık bir fikstürü olduğunu belirtiyor. Bayern, Ajax maçından üç gün sonra Borussia Mönchengladbach karşılaşmasıyla Bundesliga sezonuna devam edecek. "Kenya'ya doğrudan uçuş sekiz ila dokuz saat sürdüğü için Bayern kadrosu muhtemelen 4 Ocak'ta Afrika'ya hareket edecek. Ajax ile oynayacakları hazırlık maçının hemen ardından geri dönecekler."

Yine de bu zahmete değer, diye yazıyor TZ. "Pazarlama ve satış direktörü Rouven Kasper, Münih kulübünün kasasını bir kez daha dolduruyor. Teknik direktör Vincent Kompany de bu nedenle seyahate onay verdi. Säbener Straße'deki (Bayern'in antrenman tesislerinin bulunduğu yer, editörün notu) genel görüş şu: Böyle bir para için bunu yapmak gerekir!"

Kenya merkezli Pulse, Ajax'ın Bayern'e ödenecek ücretin yaklaşık yarısını alacağını yazıyor. Bu da yaklaşık 2,5 milyon euroya karşılık geliyor. Ayrıca seyahat, konaklama ve güvenlik masraflarını Kenya üstlenecek. Ülkedeki siyasi denetim kuruluşları ise Ajax'ın katılımı için "en az iki milyon euro" alacağını yazıyor.

Ajax çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Ajax ve Bayern Münih'e açılış maçı için yapılan davete, organizasyonun iki kulübe yönelik övgü dolu sözleri eşlik etti" ifadelerini kullandı. "Organizasyon, sırasıyla altı ve dört kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Bayern Münih ile Ajax arasındaki maçı Doğu Afrika'da önemli bir futbol etkinliği olarak görüyor."

"Bu maç, çok büyük bir Afrikalı seyirci kitlesinin önünde özel bir yeni stadyumun açılışı, uluslararası futbolun iki büyük isminin buluşması ve Kenya'nın Afrika Uluslar Kupası yolunda belirleyici bir an olacak. Ajax, bu etkinliğe davet edilmiş olmaktan onur duyuyor." Ajax, Bayern karşılaşmasından dört gün sonra Eredivisie'ye dönecek. Tilburg'daki rakibi Willem II olacak.