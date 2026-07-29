Ajax, Bart van Rooij ile görüşmeler yürütüyor ancak Twente’nin bonservis beklentisini hâlâ fazla yüksek buluyor

Ajax, Bart van Rooij’yi kadrosuna katmak istiyor. ESPN’in haberine göre FC Twente’nin sağ beki, Amsterdam ekibinin yeni sağ beki olmalı.

ESPN’e göre Ajax, Noord-Brabantlı 25 yaşındaki savunmacıyı bir süredir takip ediyor. Jordi Cruijff ile Van Rooij arasındaki ilk görüşmeler de yapıldı.

Ajax, Van Rooij’yi Anton Gaaei’nin ideal halefi olarak görüyor. ESPN, kısa süre önce Eintracht Frankfurt’a transfer olmaya yaklaşan Danimarkalı sağ bekin ayrılmasını bekliyor.

Spor kanalı, “FC Twente’de Van Rooij oyun kurulumunda da her zaman iki stoperin yanına geliyor ve geriden çizgi kıran paslarıyla fark yaratıyor. Míchel’in sağ bekinden istediği şey de tam olarak bu” diye yazdı.

Van Rooij’nin oyun tarzı, Joël Veltman’ınkinden tamamen farklı. Bu nedenle şu anda formunu Jong Ajax’ta koruyan bonservisi elindeki savunmacı gündemde değil.

Kışın Twente, Van Rooij için yapılan 10 milyon avroluk teklifi geri çevirmişti. Bu teklif Wolverhampton Wanderers’tan gelmişti. Tukkers şimdi yine yaklaşık 10 milyon avroluk bir bedel hedefliyor. Ajax bu rakamı fazla buluyor, ancak buna rağmen bir anlaşma sağlamayı umuyor.