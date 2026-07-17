"Ajax, Azzedine Ounahi ile anlaşmaya yaklaşıyor, ancak aniden ciddi bir rakip ortaya çıkıyor"

İtalyan transfer muhabiri Gianluigi Longari’nin haberine göre, Al-Ittihad, Azzedine Ounahi’yi Suudi Pro Ligi’ne transfer etmeye çalışıyor. Dolayısıyla Ajax, zengin bir rakibin ortaya çıkmasından endişe etmelidir.

Longari’ye göre Al-Ittihad, küme düşen Girona’dan 26 yaşındaki Ounahi’yi transfer etmek için ciddi bir girişimde bulunuyor.

Suudi Arabistan'ın önde gelen kulübü bu konuda acele etmeli, çünkü Ounahi'nin Ajax ile kişisel bir anlaşmaya varmak üzere olduğu söyleniyor.

Al-Ittihad’ın ilgisi, transfer ücretini düşürmeye çalışan Amsterdam ekibi için kötü haber anlamına gelebilir.

Al-Ittihad’ın para sıkıntısı yok. Kulüp, iki yıl önce Steven Bergwijn için 21 milyon avroyu hiç tereddüt etmeden ödemişti.

Eski Ajax oyuncusu, Suudi Arabistan’da yıllık 9 milyon avro net maaş alacaktı. Amsterdam ekibi bu tür rakamlarla rekabet edemez.

Ajax, Ounahi’nin sportif projeyi ve eski teknik direktörü Míchel’i tercih etmesini ummak zorunda. Transfermarkt, Faslı oyuncunun değerini 10 milyon euro olarak belirliyor.