Ajax-AZ maçının ardından Valentijn Driessen'den çok sert sözler: "O, tanıdığım en işe yaramaz futbolcu!"

Valentijn Driessen, Weslley Patati karşısında şaşkına döndüğünü Kick-off futbol podcast'inde söyledi. Podcast'in yayıncısı De Telegraaf. Futbol şefi, Patati'yi tanıdığı en berbat futbolcu olarak nitelendirdi.

Ajax, geçen cumartesi kendi sahası Johan Cruyff Arena'da AZ'yi 1-0 mağlup etti. Maçın tek golünü Tolu Arokodare attı.

"Owen Wijndal'ı pek etkileyici bulmadım. Hücumda AZ'den tanıdığın Wijndal değil. Artık hiç bindirme yapmıyor. Ya buna izin verilmiyordu ya da gerek yoktu" diyerek söze başladı Driessen.

De Telegraaf'ın Ajax muhabiri Mike Verweij ise Wijndal'ın Patati'yi büyük ölçüde cebine koyduğunu söyleyerek itiraz etti: "Onu maç boyunca hiç görmedik."

"Evet ama Patati de tanıdığım en berbat futbolcu. Maç boyunca ona sinirlendim" karşılığını verdi Driessen. "AZ'nin geri kalanına da. Sürekli geri dönüp geriye pas vermeyi FC Barcelona'dan görmüşler."

"Ajax-AZ maçını gerçekten içler acısı buldum. PSV-Feyenoord maçını da içler acısı bulmuştum ama bu gerçekten Konferans Ligi seviyesindeydi" diyerek sözlerini tamamladı futbol şefi.