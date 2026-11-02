24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
imago-sport-1085335318.jpgANP
Bart DHanis
Çeviri:

Ajax-AZ maçının ardından Valentijn Driessen'den çok sert sözler: "O, tanıdığım en işe yaramaz futbolcu!"

Ajax - Alkmaar
Ajax
Alkmaar
Eredivisie

Valentijn Driessen, Weslley Patati karşısında şaşkına döndüğünü Kick-off futbol podcast'inde söyledi. Podcast'in yayıncısı De Telegraaf. Futbol şefi, Patati'yi tanıdığı en berbat futbolcu olarak nitelendirdi.

Ajax, geçen cumartesi kendi sahası Johan Cruyff Arena'da AZ'yi 1-0 mağlup etti. Maçın tek golünü Tolu Arokodare attı.

"Owen Wijndal'ı pek etkileyici bulmadım. Hücumda AZ'den tanıdığın Wijndal değil. Artık hiç bindirme yapmıyor. Ya buna izin verilmiyordu ya da gerek yoktu" diyerek söze başladı Driessen.

De Telegraaf'ın Ajax muhabiri Mike Verweij ise Wijndal'ın Patati'yi büyük ölçüde cebine koyduğunu söyleyerek itiraz etti: "Onu maç boyunca hiç görmedik."

Gelecek maçlar
MID

MID

Konferans Ligi

05 Kas 2026

AJX

AJX

AZ

AZ

Ligi Europa

05 Kas 2026

JUV

JUV

"Evet ama Patati de tanıdığım en berbat futbolcu. Maç boyunca ona sinirlendim" karşılığını verdi Driessen. "AZ'nin geri kalanına da. Sürekli geri dönüp geriye pas vermeyi FC Barcelona'dan görmüşler."

"Ajax-AZ maçını gerçekten içler acısı buldum. PSV-Feyenoord maçını da içler acısı bulmuştum ama bu gerçekten Konferans Ligi seviyesindeydi" diyerek sözlerini tamamladı futbol şefi.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin