Ajax, AZ, FC Twente ve NEC’nin Avrupa fikstürleri belli oldu. Dört Hollanda kulübü, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nin lig aşamasındaki maçlarını ne zaman ve nerede oynayacağını öğrendi. Özellikle NEC’yi doğrudan dikkat çekici bir eşleşme bekliyor.

Feyenoord ve PSV, bu sezon Hollanda’yı Şampiyonlar Ligi’nde temsil ediyor. Rotterdam ekibinin ve Eindhoven temsilcisinin fikstürleri cumartesi sabahı zaten belli olmuştu.

AZ’yi hemen Sunderland bekliyor

AZ de Avrupa Ligi macerasına deplasman maçıyla başlıyor. Alkmaar ekibi Sunderland’a konuk olacak. Geçen sezonun kupa şampiyonu ön eleme oynamak zorunda kalmadı ve kurada Juventus ile Benfica’nın da aralarında olduğu takımlarla eşleşti.

Özellikle Juventus ile oynanacak iç saha maçı hemen dikkat çekiyor. AZ, lig aşamasını Benfica deplasmanında tamamlayacak. Alkmaar ekibinin tam fikstürü aşağıda görülebilir.

Tarih Rakip İç saha/deplasman Başlama saati 16 Eylül Sunderland Deplasman 21.00 15 Ekim Hapoel Be'er Sheeva İç saha 18.45 22 Ekim Ararat Armenia Deplasman 18.45 5 Kasım Juventus İç saha 21.00 26 Kasım Sparta Prag Deplasman 21.00 10 Aralık Sturm Graz İç saha 18.45 21 Ocak Dinamo Zagreb İç saha 21.00 28 Ocak Benfica Deplasman 21.00

NEC doğrudan Juventus ile karşılaşacak

NEC için Avrupa Ligi, Juventus deplasmanıyla başlıyor. Nijmegen ekibi, 17 Eylül’de Torino’da İtalyan devine karşı sahaya çıkacak. Daha sonra Benfica da De Goffert’e gelecek; Portekiz ekibi 21 Ocak’ta orada olacak.

Bu iki dikkat çekici maç arasında NEC’yi Levski Sofia, Dinamo Zagreb, Omonia Nicosia, Stade Rennes ve Ararat karşılaşmaları da bekliyor. Devre arasının ardından ise 28 Ocak’ta NK Celje deplasmanı var. Bunun ardından lig aşaması sona erecek.

NEC’nin Avrupa Ligi’nde eleme aşamasına kalabilmesi için ilk 24 içinde yer alması gerekiyor. İlk sekiz sıradaki takımlar doğrudan son 16 turuna kalırken, 9 ile 24. sıralar arasındaki ekipler play-off turu oynamak zorunda kalacak.

Tarih Rakip İç saha/deplasman Başlama saati 17 Eylül Juventus Deplasman 21.00 15 Ekim Levski Sofia İç saha 21.00 22 Ekim Dinamo Zagreb Deplasman 18.45 5 Kasım Omonia Nicosia İç saha 18.45 26 Kasım Stade Rennes İç saha 21.00 10 Aralık Anarat Deplasman 18.45 21 Ocak Benfica İç saha 18.45 28 Ocak Celje Deplasman 21.00

Ajax Hırvatistan’da açılıyor

Ajax, Avrupa macerasına 15 Ekim’de Hajduk Split deplasmanıyla başlayacak. Bir hafta sonra Johan Cruijff ArenA’da Atalanta maçı oynanacak. Kasım başında takım, Danimarka’da FC Midtjylland’a konuk olacak. Aynı ayın ilerleyen bölümünde Ajax, FC Thun’u sahasında ağırlayacak. Aralık ayında ise lig aşamasının son iki maçı oynanacak: önce Belçika’da STVV deplasmanı, ardından 17 Aralık’ta Getafe ile iç saha maçı.

Tarih Rakip İç saha/deplasman Başlama saati 15 Ekim Hadjuk Split Deplasman 18.45 22 Ekim Atalanta İç saha 21.00 5 Kasım FC Midtjylland Deplasman 18.45 26 Kasım FC Thun İç saha 18.45 10 Aralık STVV Deplasman 21.00 17 Aralık Getafe İç saha 21.00

FC Twente iç sahada başlayıp iç sahada bitiriyor

FC Twente de 15 Ekim’den itibaren Konferans Ligi’nde sahne alacak. Tukkers, o gün Grolsch Veste’de FC Thun’u konuk edecek. 23 Ekim’de ise Lincoln Red Imps maçında Cebelitarık deplasmanı var.

Twente, 5 Kasım’da bir kez daha kendi taraftarı önünde, bu kez Pafos’a karşı oynayacak. Ardından SC Freiburg ve Aarhus deplasmanları gelecek. Takım, lig aşamasını 17 Aralık’ta Kairat Almaty’ye karşı oynayacağı iç saha maçıyla tamamlayacak.