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Çeviri:

Ajax, AZ, FC Twente ve NEC'nin Avrupa maceralarındaki fikstürleri bunlar

Ajax
FC Twente
Alkmaar
NEC Nijmegen
Ligi Europa
Konferans Ligi

Ajax, AZ, FC Twente ve NEC’nin Avrupa fikstürleri belli oldu. Dört Hollanda kulübü, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nin lig aşamasındaki maçlarını ne zaman ve nerede oynayacağını öğrendi. Özellikle NEC’yi doğrudan dikkat çekici bir eşleşme bekliyor.

Feyenoord ve PSV, bu sezon Hollanda’yı Şampiyonlar Ligi’nde temsil ediyor. Rotterdam ekibinin ve Eindhoven temsilcisinin fikstürleri cumartesi sabahı zaten belli olmuştu.

AZ’yi hemen Sunderland bekliyor

AZ de Avrupa Ligi macerasına deplasman maçıyla başlıyor. Alkmaar ekibi Sunderland’a konuk olacak. Geçen sezonun kupa şampiyonu ön eleme oynamak zorunda kalmadı ve kurada Juventus ile Benfica’nın da aralarında olduğu takımlarla eşleşti.

Özellikle Juventus ile oynanacak iç saha maçı hemen dikkat çekiyor. AZ, lig aşamasını Benfica deplasmanında tamamlayacak. Alkmaar ekibinin tam fikstürü aşağıda görülebilir.

Tarih

Rakip

İç saha/deplasman

Başlama saati

16 Eylül

Sunderland

Deplasman

21.00

15 Ekim

Hapoel Be'er Sheeva

İç saha

18.45

22 Ekim

Ararat Armenia

Deplasman

18.45

5 Kasım

Juventus

İç saha

21.00

26 Kasım

Sparta Prag

Deplasman

21.00

10 Aralık

Sturm Graz

İç saha

18.45

21 Ocak

Dinamo Zagreb

İç saha

21.00

28 Ocak

Benfica

Deplasman

21.00

NEC doğrudan Juventus ile karşılaşacak

NEC için Avrupa Ligi, Juventus deplasmanıyla başlıyor. Nijmegen ekibi, 17 Eylül’de Torino’da İtalyan devine karşı sahaya çıkacak. Daha sonra Benfica da De Goffert’e gelecek; Portekiz ekibi 21 Ocak’ta orada olacak.

Bu iki dikkat çekici maç arasında NEC’yi Levski Sofia, Dinamo Zagreb, Omonia Nicosia, Stade Rennes ve Ararat karşılaşmaları da bekliyor. Devre arasının ardından ise 28 Ocak’ta NK Celje deplasmanı var. Bunun ardından lig aşaması sona erecek.

NEC’nin Avrupa Ligi’nde eleme aşamasına kalabilmesi için ilk 24 içinde yer alması gerekiyor. İlk sekiz sıradaki takımlar doğrudan son 16 turuna kalırken, 9 ile 24. sıralar arasındaki ekipler play-off turu oynamak zorunda kalacak.

Tarih

Rakip

İç saha/deplasman

Başlama saati

17 Eylül

Juventus

Deplasman

21.00

15 Ekim

Levski Sofia

İç saha

21.00

22 Ekim

Dinamo Zagreb

Deplasman

18.45

5 Kasım

Omonia Nicosia

İç saha

18.45

26 Kasım

Stade Rennes

İç saha

21.00

10 Aralık

Anarat

Deplasman

18.45

21 Ocak

Benfica

İç saha

18.45

28 Ocak

Celje

Deplasman

21.00

Ajax Hırvatistan’da açılıyor

Ajax, Avrupa macerasına 15 Ekim’de Hajduk Split deplasmanıyla başlayacak. Bir hafta sonra Johan Cruijff ArenA’da Atalanta maçı oynanacak. Kasım başında takım, Danimarka’da FC Midtjylland’a konuk olacak. Aynı ayın ilerleyen bölümünde Ajax, FC Thun’u sahasında ağırlayacak. Aralık ayında ise lig aşamasının son iki maçı oynanacak: önce Belçika’da STVV deplasmanı, ardından 17 Aralık’ta Getafe ile iç saha maçı.

Tarih

Rakip

İç saha/deplasman

Başlama saati

15 Ekim

Hadjuk Split

Deplasman

18.45

22 Ekim

Atalanta

İç saha

21.00

5 Kasım

FC Midtjylland

Deplasman

18.45

26 Kasım

FC Thun

İç saha

18.45

10 Aralık

STVV

Deplasman

21.00

17 Aralık

Getafe

İç saha

21.00

FC Twente iç sahada başlayıp iç sahada bitiriyor

FC Twente de 15 Ekim’den itibaren Konferans Ligi’nde sahne alacak. Tukkers, o gün Grolsch Veste’de FC Thun’u konuk edecek. 23 Ekim’de ise Lincoln Red Imps maçında Cebelitarık deplasmanı var.

Twente, 5 Kasım’da bir kez daha kendi taraftarı önünde, bu kez Pafos’a karşı oynayacak. Ardından SC Freiburg ve Aarhus deplasmanları gelecek. Takım, lig aşamasını 17 Aralık’ta Kairat Almaty’ye karşı oynayacağı iç saha maçıyla tamamlayacak.

Tarih

Rakip

İç saha/deplasman

Başlama saati

15 Ekim

FC Thun

İç saha

21.00

22 Ekim

Lincoln Red Imps

Deplasman

21.00

5 Kasım

Pafos

İç saha

21.00

26 Kasım

SC Freiburg

Deplasman

21.00

10 Aralık

Aarhus

İç saha

21.00

17 Aralık

Kairat Almaty

Deplasman

21.00

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