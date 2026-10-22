Johan Cruijff ArenA'daki temkinli taktik mücadelesinin sonucunu Ajax'ın yedek oyuncularının etkili katkısı belirledi. Michel, son bölümde yaptığı hamlelerle Maurizio Sarri'ye üstünlük kurarak kritik bir 2-0 galibiyet aldı.

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Ajax ile Atalanta arasındaki karşılaşma, birbirinden farklı futbol anlayışlarının mücadelesine sahne oldu. Michel yönetimindeki Ajax, oyunu rakip yarı sahaya yıkıp çok sayıda şut üreterek üstünlük kurmaya çalışırken Maurizio Sarri’nin Atalanta’sı, rakibini durdurup kontra ataklarla etkili olmak için kompakt bir savunma düzenine odaklandı. Maç 86 dakika boyunca golsüz eşitlikle devam etti. Ajax, yüzde 61’lik topa sahip olma oranını gole çeviremedi; Atalanta ise disiplinli savunmasıyla maçın ilk dörtte üçlük bölümünde rakibine isabetli şut fırsatı tanımadı.

Sonucu belirleyen, takımların başlangıçtaki sistemlerinden çok, ikinci yarıda oyuna giren oyuncuların sunduğu seçenekler ve taktik özellikleri oldu. Atalanta’nın sağlam savunması gecenin büyük bölümünde dirense de Ajax’ın toplam 21 şutla kurduğu baskı sonunda sonuç verdi. Tolu Arokodare’nin oyuna girmesi, Ajax’a ilk yarıda eksikliğini hissettiği fiziksel güce sahip hücum hedefini kazandırdı. Böylece ev sahibi ekip, Sarri yönetiminde son derece rahat görünen savunma hattını aşmayı başardı.

Ajax’ın taktik düzeni

Ajax, orta sahanın gerisinde Sofyan Amrabat’ın top kullanmadaki güvenilirliğine büyük ölçüde dayanan geleneksel bir 4-3-3 dizilişiyle sahaya çıktı. Oyun kurulumunda alışıldık bir yol izledi: Bekler Youri Baas ve Owen Wijndal ile sahayı genişletip Julian Brandt ve Davy Klaassen için merkezde boşluklar yaratmak. Amaç açıktı: Genişliği kullanarak Atalanta’nın kanat oyuncularını geriye çekilmek zorunda bırakmak ve orta sahada 3’e 2 sayısal üstünlük sağlamak. Ajax’ın baskıyı başlatma anları da agresifti. Top Atalanta stoperleri Roko Obric veya Thomas Kristensen’e her geldiğinde, Ajax’ın ön üçlüsü rakibi uzun topa zorlamak için hemen önde baskıya başladı.

Ajax topa sahip olma konusunda üstünlük kursa da uzun süre hücumların son bölümünde yeterince etkili olamadı. Toplam 21 şuta rağmen bunların birçoğu uzaktan denenen düşük olasılıklı vuruşlardı ya da Atalanta’nın kalabalık ceza sahasında engellendi. Oscar Gloukh ve Marcos Leonardo’nun hareketliliği savunmacıları yerlerinden çıkarmayı amaçlıyordu, ancak Sarri’nin takımı buna fırsat vermedi. Ajax savunması önde konumlandı; Marc-Andre ter Stegen de sık sık kalesinden çıkarak savunma arkasını süpürdü. Beklerin arkasındaki boşluklardan yararlanmaya çalışan Atalanta üzerindeki baskıyı sürdürmek için bu gerekliydi. Plan büyük sabır gerektiriyordu: Konuk ekibin enerjisini yavaş yavaş tüketmek ve ardından maçın son bölümünde belirleyici baskıyı kurmak.

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Atalanta’nın taktik düzeni

Maurizio Sarri, takımının topsuz oyunda geride kurduğu 4-4-2’ye dönüşen bir 4-2-3-1 tercih etti. Taktik öncelik savunma bütünlüğüydü. Ederson, sürekli baskı altındaki savunmanın önünde ana koruyucu rolü üstlendi. Atalanta’nın planı, merkezi kalabalık tutup Ajax’ı ortalara yönlendirmekti. Atalanta’nın dokuz korner ve yedi engellenen şut kaydettiği maçta bu strateji 80 dakika boyunca kusursuz işledi. Hücumda Gianluca Scamacca’nın sırtı dönük oyununa ve Charles De Ketelaere’nin yaratıcılığına bel bağladılar. Ancak maç boyunca tek bir isabetli şut bile çekememeleri, neredeyse tamamen savunmaya odaklanan bir takımın durumunu ortaya koydu.

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Atalanta topu kazandığında hemen dikine oynamaya çalıştı. Raoul Bellanova ve Davide Zappacosta’nın kanatlarda pas seçeneği sunması gerekiyordu, ancak Ajax’ın önde konumlanması nedeniyle çoğu zaman geride kalmaya zorlandılar. Orta saha üçlüsü, Ajax’ın yaratıcı oyuncularını yakından takip etmek için yorulmadan çalıştı ve gecenin büyük bölümünde Julian Brandt’ın etkisini başarıyla sınırladı. Ne var ki topa yüksek oranda sahip olan bir rakibe karşı geride savunma yapmanın fiziksel yükü, son beş dakikada konsantrasyon kayıplarına yol açtı. Atalanta’nın performansına damga vuran taktik disiplin, Ajax’ın son bölümde yaptığı değişikliklerin yarattığı baskı altında sonunda bozuldu.

Taktik satranç

Belirleyici mücadele, Atalanta’nın bekleriyle stoperleri arasındaki iç koridorlarda yaşandı. İlk bir saat boyunca Sarri, hatlarını birbirine son derece yakın tutarak bu mücadeleden üstün çıktı ve Gloukh ile Leonardo’ya dönüp yüzlerini kaleye çevirme alanı bırakmadı. Ajax, savunmanın merkezine hiç sızamadan topu ceza sahasının çevresinde dolaştırdığı U biçiminde bir pas düzenine yönelmek zorunda kaldı. Bu taktik kilitlenme, Sarri’nin organizasyonunun başarısını gösteriyordu. Sarri, maçın büyük bölümünde Ajax orta sahasının yaratıcılığını etkili biçimde durdurdu.

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Ancak Ajax, ince paslarla sonuca gitmek yerine daha doğrudan ve fiziksel bir tehdit oluşturmaya başladığında dengeler değişti. Tolu Arokodare’nin oyuna girmesi, Ajax hücumunun ağırlık merkezini değiştirdi. O ana kadar arkalarına koşu yapan oyuncularla uğraşan Atalanta savunmacıları, artık hava toplarına ve fiziksel mücadelelere de girmek zorundaydı. Bu değişim sonunda İtalyan ekibinin direncini kırdı. Michel’in ‘sahte dokuz’ yaklaşımını bırakıp geleneksel bir hedef santrfora yönelmesi, 85 dakika boyunca geride savunma yaparken deparlar atmış Atalanta savunmasının fiziksel yorgunluğundan yararlanmasını sağladı.

Maç içindeki değişiklikler

Farklı özelliklere sahip oyunculara ihtiyaç duyulduğunu hisseden Michel, değişikliklerde erken davrandı. 62. dakikada Viktor Tsigankov ve Aziz Ouazane, daha durağan kalan Klaassen ve Gloukh’un yerine oyuna girerek kanatlara yeni bir hız kazandırdı. Kısa süre sonra, 66. dakikada belirleyici hamle geldi: Tolu Arokodare, Marcos Leonardo’nun yerini aldı. Bu değişiklik, Ajax’ı Atalanta savunmasını paslarla aşmaya çalışan bir takımdan, fiziksel gücüyle rakibine üstünlük kurabilecek bir takıma dönüştürdü. Atalanta, Arokodare’nin hava toplarındaki tehdidine karşı daha da geriye çekilince Brandt daha geride, daha fazla alana sahip olduğu bir role geçti ve oyunu yönlendirme fırsatı buldu.

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Sarri, sahada yeniden alan kazanmak amacıyla önce Lazar Samardzic’i, ardından Nikola Krstovic’i oyuna aldı, ancak bu değişiklikler maçın gidişatını değiştiremedi. Ajax’ın baskısı aralıksız hâle geldi. 87. dakikada Youri Baas’ın pasıyla Arokodare golsüz eşitliği bozunca taktik hamle karşılığını verdi. İlk golün ardından Atalanta savunma düzenini terk etmek zorunda kaldı. Yapısındaki bu bozulma, Aziz Ouazane’nin uzatma dakikalarında farkı ikiye çıkarmasına olanak tanıdı. Ajax’ın oyuncu değişiklikleri, rakibin direnci kırılana kadar baskıyı adım adım artırdı.

Sonuç

Sonuçta Michel’e galibiyeti getiren, yedek kulübesini daha iyi kullanması ve taktik esnekliği oldu. Sarri’nin savunma planı 85 dakika boyunca neredeyse kusursuz işlese de Ajax daha fiziksel ve doğrudan bir tehdit ortaya koyduğunda buna karşı ikinci bir planı yoktu. Ajax’ın sabırlı oyun kurulumundan son on dakikada yüksek tempolu, dikine bir hücuma geçmesi Atalanta’yı hazırlıksız yakaladı. Maçın son bölümünde hücum seçeneklerini çeşitlendiren Ajax, istatistiklerdeki üstünlüğünü 2-0’lık net bir sonuca dönüştürdü. Bu karşılaşma, Avrupa futbolunun en üst düzeyinde hücumun ‘nasıl’ yapıldığını değiştirebilmek kadar ‘neden’ o şekilde yapıldığını değiştirebilmenin de önemli olduğunu gösterdi.