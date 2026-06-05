Ajax, aradığı oyuncuyu bulmuş gibi görünüyor ve gelecek vaat eden forveti Amsterdam'a getiriyor

İrlandalı The 42 gazetesi, Ajax'ın Shamrock Rovers'ın forveti Michael Noonan'ın transferi konusunda ileri bir aşamada olduğunu bildiriyor. Gazete, 17 yaşındaki yetenekli oyuncunun gözünü Amsterdam kulübüne diktiğini aktarıyor.

Noonan daha önce, onu İrlandalı kulüpten 2 milyon euroya transfer etmek isteyen TSG Hoffenheim ile anılmıştı.

Bank Holiday hafta sonu boyunca forvet, Amsterdam'da bulunarak De Toekomst'u ziyaret etti. Noonan'ın, Ajax'ın kendisine sunduğu plan ve gösterilen tesislerden etkilendiği belirtiliyor.

Kaynaklara göre, Ajax ile genç yetenek arasındaki görüşmeler oldukça ilerlemiş durumda. Noonan'ın resmi olarak Ajax'lı olabilmesi için sadece son ayrıntıların halledilmesi gerekiyor.

Noonan'ın Amsterdam ekibinin A takımına hemen katılmayacağı tahmin ediliyor. Öncelikle Keuken Kampioen Divisie'de Jong Ajax formasıyla tecrübe kazanması gerekiyor.

On yedi yaşındaki Noonan, bu sezon İrlanda Premier Division'da on sekiz maçta forma giydi ve üç gol attı. Conference League'de ise sadece seksen dakika sahada kaldı ve gol atamadı.

2024 yılında, 16 yaşındayken Bohemians karşısında ilk kez forma giydi. Noonan, 1-3 kazanılan deplasman maçında uzatma dakikalarında oyuna girdi.